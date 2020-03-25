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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      У Ізраїлі розробили мобільний додаток, що визначає Covid-19 за голосом

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      У Ізраїлі розробили додаток, що допоможе визначати симптоми Covid-19 / Ілюстративне фото (pixabay)

      Міністерство оборони Ізраїлю та стартап Vocalis Health створили мобільний додаток, який виявлятиме симптоми коронавірусу за голосом людини. Це можливо, адже вірус SARS-CoV-2 вражає дихальну систему людини та впливає на її голос.

      Про це розповіли на ізраїльському порталі Calcalist з посиланням на міністерство оборони країни.

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      Як мобільний додаток зможе впізнати інфікування коронавірусом

      Голоси хворих на Covid-19 почнуть відбирати вже цього тижня: вони потрібні, аби спеціальний мобільний додаток, розроблений Vocalis Health за сприяння міноборони Ізраїля, навчився допомагати виявляти симптоми інфікування коронавірусом. 

      Ці голоси проаналізують за допомогою алгоритму на основі штучного інтелекту, аби виявити унікальний "голосовий відбиток". Коронавірус вражає дихальну систему – тож його ознаки можна визначити за голосом та диханням людини.

      У який спосіб використовуватимуть додаток

      Додаток мають намір використовувати дистанційно для діагностики та моніторингу стану людини. У такий спосіб, як сподіваються розробники, можна буде полегшити для медиків вибір:

      • Кого тестувати у першу чергу,
      • Хто потребує негайної госпіталізації,
      • Кому наразі можна перебувати вдома, бо симптомі – легкі. 

      Поки що додаток недоступний у відкритому доступі: його роботу перевіряють медики та пацієнти, які погодилися взяти участь у дослідженні. Однак на сайті компанії кожен охочий вже може надіслати запис свого голосу.

      Яка ситуація з коронавірусом в Ізраїлі? Загалом станом на вечір 24 березня в країні зафіксували понад 1600 випадків інфікування коронавірусом, летальних – 3.

      Прем'єр Нетаньяху ще з 12 березня наказав закрити на карантин школи та університети. З 20 березня ізраїльтянам заборонено виходити на вулицю, окрім як для придбання їжі та ліків.

      Загалом у світі 24 березня офіційно зареєстрували вже понад 400 тисяч заражених коронавірусом SARS-CoV-2. Усі новини за минулу добу про Covid-19 читайте за цим посиланням.

      Рада перенесла засідання через спалах коронавірусу серед депутатів, – ЗМІ
      24 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Додатки Техно Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини Ізраїля
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