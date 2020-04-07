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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Мы не ангелы, имеем право болеть, – митрополит Павел прокомментировал COVID-19 в лавре

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      Павел – митрополит УПЦ МП, наместник Киево-Печерской лавры / УПЦ МП

      Наместник Киево-Печерской лавры УПЦ МП митрополит Павел считает пандемию коронавируса "чумой XXI века". Но почему-то не рассказывает, болен ли он сам и его братья в лавре на COVID-19. Священнослужитель – известный, к слову, больше скандалами, чем религиозной деятельностью – признал лишь, что "приходится страдать".

      Киево-Печерская лавра временно закрыта для верующих – эту информацию подтвердил митрополит УПЦ Московского патриархата Павел. Об этом 6 апреля рассказали в ТСН.

      Чуть раньше О ситуации с коронавирусом в лавре 24 каналу рассказал представитель УПЦ МП митрополит Климент Вечеря

      Наместник лавры в Киеве коронавирус назвал "чумой 21 века". При этом по поводу, собственно, коронавируса в Киево-Печерской лавре высказался довольно осторожно. 

      Мы не ангелы, мы тоже имеем право болеть. Хотя и не хотелось бы, но так Господь устроил, что приходится страдать,
      – считает Павел.

      Митрополит подтвердил, что на COVID-19 "сегодня сделали тесты большинство братьев", но о результатах ни своего теста, ни других не обмолвился. Сказал только, что находится под контролем врачей.

      Коронавирус в Киево-Печерской лавре: что известно

      • 4 апреля священнослужителей Киево-Печерской лавры (принадлежит УПЦ МП) протестировали на новую коронавирусную инфекцию – об этом сообщили непосредственно на сайте лавры. Тест сдал и наместник лавры митрополит Павел.
      • А уже 5 апреля Киево-Печерскую лавру закрыли для посетителей. Источники 24 канала сообщили, что по состоянию на 6 апреля владыка Павел был в тяжелом состоянии в больнице с подтвержденным диагнозом COVID-19. 
      • 6 апреля во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 4 случая коронавируса подтвердили в Киево-Печерской лавре.

      Кто такой митрополит Павел и при чем здесь мерседесы? Митрополит Павел (Петр Лебедь) более известный как "Паша-мерседес". Причина – в частых сопутствующих скандалах и любви митрополита к дорогим автомобилям и нелюбви к правилам дорожного движения.

      Павел – митрополит Российской православной церкви в Украине (более известная как УПЦ МП), а лавру Киево-Печерскую возглавляет с 1994 года.

      К слову, Павел не только религиозный, но и политический деятель: например, в 2008 году он стал депутатом Киевского горсовета от "Партии регионов". Причем сначала планировал баллотироваться от коммунистов.

      Добавим, что митрополит Павел иногда творил настоящие чудеса: например, в 2012 и 2013 годах он не появлялся на заседаниях Киевсовета, но его карточка голосовала. 

      Кто такой митрополит Павел: пересмотрите видео, если уже подзабыли

      И еще немного о Павле и "безумных журналистах": смотрите видео

      Важно! Правительство официально не закрывает церкви в период общего карантина и усиления ограничений, однако запрещает массовые религиозные мероприятия. Богослужения будут транслировать онлайн.

      карантин
      В Украине карантин: почему лучше сидеть дома / Инфографика 24 канала

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Здоровье Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Києво-Печерськая лавра УПЦ МП Религия Новости Украины
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