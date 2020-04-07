Мы не ангелы, имеем право болеть, – митрополит Павел прокомментировал COVID-19 в лавре

Наместник Киево-Печерской лавры УПЦ МП митрополит Павел считает пандемию коронавируса "чумой XXI века". Но почему-то не рассказывает, болен ли он сам и его братья в лавре на COVID-19. Священнослужитель – известный, к слову, больше скандалами, чем религиозной деятельностью – признал лишь, что "приходится страдать".

Киево-Печерская лавра временно закрыта для верующих – эту информацию подтвердил митрополит УПЦ Московского патриархата Павел. Об этом 6 апреля рассказали в ТСН.

Чуть раньше О ситуации с коронавирусом в лавре 24 каналу рассказал представитель УПЦ МП митрополит Климент Вечеря

Наместник лавры в Киеве коронавирус назвал "чумой 21 века". При этом по поводу, собственно, коронавируса в Киево-Печерской лавре высказался довольно осторожно.

Мы не ангелы, мы тоже имеем право болеть. Хотя и не хотелось бы, но так Господь устроил, что приходится страдать,

– считает Павел.

Митрополит подтвердил, что на COVID-19 "сегодня сделали тесты большинство братьев", но о результатах ни своего теста, ни других не обмолвился. Сказал только, что находится под контролем врачей.

Коронавирус в Киево-Печерской лавре: что известно

4 апреля священнослужителей Киево-Печерской лавры (принадлежит УПЦ МП) протестировали на новую коронавирусную инфекцию – об этом сообщили непосредственно на сайте лавры. Тест сдал и наместник лавры митрополит Павел.

А уже 5 апреля Киево-Печерскую лавру закрыли для посетителей. Источники 24 канала сообщили , что по состоянию на 6 апреля владыка Павел был в тяжелом состоянии в больнице с подтвержденным диагнозом COVID-19.

6 апреля во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко сообщил , что 4 случая коронавируса подтвердили в Киево-Печерской лавре.

Кто такой митрополит Павел и при чем здесь мерседесы? Митрополит Павел (Петр Лебедь) более известный как "Паша-мерседес". Причина – в частых сопутствующих скандалах и любви митрополита к дорогим автомобилям и нелюбви к правилам дорожного движения.



Павел – митрополит Российской православной церкви в Украине (более известная как УПЦ МП), а лавру Киево-Печерскую возглавляет с 1994 года.



К слову, Павел не только религиозный, но и политический деятель: например, в 2008 году он стал депутатом Киевского горсовета от "Партии регионов". Причем сначала планировал баллотироваться от коммунистов.



Добавим, что митрополит Павел иногда творил настоящие чудеса: например, в 2012 и 2013 годах он не появлялся на заседаниях Киевсовета, но его карточка голосовала.

Кто такой митрополит Павел: пересмотрите видео, если уже подзабыли

И еще немного о Павле и "безумных журналистах": смотрите видео

Важно! Правительство официально не закрывает церкви в период общего карантина и усиления ограничений, однако запрещает массовые религиозные мероприятия. Богослужения будут транслировать онлайн.