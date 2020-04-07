Мы не ангелы, имеем право болеть, – митрополит Павел прокомментировал COVID-19 в лавре
Наместник Киево-Печерской лавры УПЦ МП митрополит Павел считает пандемию коронавируса "чумой XXI века". Но почему-то не рассказывает, болен ли он сам и его братья в лавре на COVID-19. Священнослужитель – известный, к слову, больше скандалами, чем религиозной деятельностью – признал лишь, что "приходится страдать".
Киево-Печерская лавра временно закрыта для верующих – эту информацию подтвердил митрополит УПЦ Московского патриархата Павел. Об этом 6 апреля рассказали в ТСН.
Чуть раньше О ситуации с коронавирусом в лавре 24 каналу рассказал представитель УПЦ МП митрополит Климент Вечеря
Наместник лавры в Киеве коронавирус назвал "чумой 21 века". При этом по поводу, собственно, коронавируса в Киево-Печерской лавре высказался довольно осторожно.
Мы не ангелы, мы тоже имеем право болеть. Хотя и не хотелось бы, но так Господь устроил, что приходится страдать,
– считает Павел.
Митрополит подтвердил, что на COVID-19 "сегодня сделали тесты большинство братьев", но о результатах ни своего теста, ни других не обмолвился. Сказал только, что находится под контролем врачей.
Коронавирус в Киево-Печерской лавре: что известно
- 4 апреля священнослужителей Киево-Печерской лавры (принадлежит УПЦ МП) протестировали на новую коронавирусную инфекцию – об этом сообщили непосредственно на сайте лавры. Тест сдал и наместник лавры митрополит Павел.
- А уже 5 апреля Киево-Печерскую лавру закрыли для посетителей. Источники 24 канала сообщили, что по состоянию на 6 апреля владыка Павел был в тяжелом состоянии в больнице с подтвержденным диагнозом COVID-19.
- 6 апреля во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что 4 случая коронавируса подтвердили в Киево-Печерской лавре.
Кто такой митрополит Павел и при чем здесь мерседесы? Митрополит Павел (Петр Лебедь) более известный как "Паша-мерседес". Причина – в частых сопутствующих скандалах и любви митрополита к дорогим автомобилям и нелюбви к правилам дорожного движения.
Павел – митрополит Российской православной церкви в Украине (более известная как УПЦ МП), а лавру Киево-Печерскую возглавляет с 1994 года.
К слову, Павел не только религиозный, но и политический деятель: например, в 2008 году он стал депутатом Киевского горсовета от "Партии регионов". Причем сначала планировал баллотироваться от коммунистов.
Добавим, что митрополит Павел иногда творил настоящие чудеса: например, в 2012 и 2013 годах он не появлялся на заседаниях Киевсовета, но его карточка голосовала.
Кто такой митрополит Павел: пересмотрите видео, если уже подзабыли
И еще немного о Павле и "безумных журналистах": смотрите видео
Важно! Правительство официально не закрывает церкви в период общего карантина и усиления ограничений, однако запрещает массовые религиозные мероприятия. Богослужения будут транслировать онлайн.
В Украине карантин: почему лучше сидеть дома / Инфографика 24 канала
Читайте также
-
Давление на Трепака по делу Стерненка: ВСК обратилась к генпрокурору Венедиктовой6 апреля , 22:19
-
Богослужения в церквях на Пасху не будут отменять6 апреля , 20:24
-
Главные новости 6 апреля: начали действовать новые карантинные ограничения, стрельба в Николаеве6 апреля , 21:06
-
Часть мероприятий ограничивает права и свободы граждан, – эксперт о карантине в Украине6 апреля , 20:22
-
Когда Рада может выбрать министра энергетики: ответ Герусасегодня , 00:14
-
Вести Кремля: Кирилл побил коронавирус Мерседесом. Последняя рубашка Путина6 апреля , 21:23