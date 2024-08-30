В последний день лета небо будет покрыто облаками, однако сквозь них будет пробиваться солнце. В то же время жара отступать не будет.

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Какой будет погода в Украине

Синоптики прогнозируют, что осадков в этот день не будет. Только в южной части, ночью и на Днепропетровщине и Кировоградщине местами возможны кратковременный дождь, гроза.

Ветер ожидается северо-восточный. На Левобережье он может переходить на юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду, днем на юге и востоке страны возможны порывы 15 – 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью будет +15...+20 градусов, в южных областях до +23 градуса; днем +26...+31 градус, в восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях до +34 градуса.

Какой будет погода на Киевщине

В столице и области также прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер ожидается северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +15...+20 градусов, а днем поднимется до +26...+31 градус.

В то же время в Киеве синоптики прогнозируют ночью +17...+19 градусов, днем около +30 градусов.

Какой будет погода в областных центрах

Киев +30...+32

Ужгород +30...+32

Львов +30...+32

Ивано-Франковск +30...+32

Тернополь +29...+31

Черновцы +30...+32

Хмельницкий +30...+32

Луцк +29...+31

Ровно +29...+31

Житомир +30...+32

Винница +30...+32

Одесса +28...+30

Николаев +29...+31

Херсон +29...+31

Симферополь +28...+30

Кропивницкий +28...+30

Черкассы +30...+32

Чернигов +30...+32

Сумы +30...+32

Полтава +30...+32

Днепр +31...+33

Запорожье +31...+33

Донецк +30...+32

Луганск +30...+32

Харьков +31...+33



Прогноз погоды на 31 августа / Укргидрометцентр