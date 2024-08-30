В последний день лета небо будет покрыто облаками, однако сквозь них будет пробиваться солнце. В то же время жара отступать не будет.
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Какой будет погода в Украине
Синоптики прогнозируют, что осадков в этот день не будет. Только в южной части, ночью и на Днепропетровщине и Кировоградщине местами возможны кратковременный дождь, гроза.
Ветер ожидается северо-восточный. На Левобережье он может переходить на юго-восточный, 5 – 10 метров в секунду, днем на юге и востоке страны возможны порывы 15 – 20 метров в секунду.
Температура воздуха ночью будет +15...+20 градусов, в южных областях до +23 градуса; днем +26...+31 градус, в восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях до +34 градуса.
Какой будет погода на Киевщине
В столице и области также прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер ожидается северо-восточный, 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +15...+20 градусов, а днем поднимется до +26...+31 градус.
В то же время в Киеве синоптики прогнозируют ночью +17...+19 градусов, днем около +30 градусов.
Какой будет погода в областных центрах
- Киев +30...+32
- Ужгород +30...+32
- Львов +30...+32
- Ивано-Франковск +30...+32
- Тернополь +29...+31
- Черновцы +30...+32
- Хмельницкий +30...+32
- Луцк +29...+31
- Ровно +29...+31
- Житомир +30...+32
- Винница +30...+32
- Одесса +28...+30
- Николаев +29...+31
- Херсон +29...+31
- Симферополь +28...+30
- Кропивницкий +28...+30
- Черкассы +30...+32
- Чернигов +30...+32
- Сумы +30...+32
- Полтава +30...+32
- Днепр +31...+33
- Запорожье +31...+33
- Донецк +30...+32
- Луганск +30...+32
- Харьков +31...+33
Прогноз погоды на 31 августа / Укргидрометцентр