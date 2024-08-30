В останній день літа небо буде вкрите хмарами, проте крізь них пробиватиметься сонце. Водночас спека відступати не буде.
Дивіться також Погода на місяць: чи будуть у вересні спека й затяжні зливи, і чи можливі заморозки та сніг
Якою буде погода в Україні
Синоптики прогнозують, що опадів у цей день не буде. Лише у південній частині, вночі і на Дніпропетровщині та Кіровоградщині місцями можливі короткочасний дощ, гроза.
Вітер очікується північно-східний. На Лівобережжі він може переходити на південно-східний, 5 – 10 метрів за секунду, вдень на півдні та сході країни можливі пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Температура повітря вночі буде +15...+20 градусів, у південних областях до +23 градуси; вдень +26...+31 градус, у східних, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях до +34 градуси.
Якою буде погода на Київщині
У столиці та області також прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Вітер очікується північно-східний, 5 – 10 метрів за секунду.
Температура повітря вночі опуститься до +15...+20 градусів, а натомість вдень підніметься до +26...+31 градус.
Водночас у Києві синоптики прогнозують вночі +17...+19 градусів, вдень близько +30 градусів.
Якою буде погода в обласних центрах
- Київ +30...+32
- Ужгород +30...+32
- Львів +30...+32
- Івано-Франківськ +30...+32
- Тернопіль +29...+31
- Чернівці +30...+32
- Хмельницький +30...+32
- Луцьк +29...+31
- Рівне +29...+31
- Житомир +30...+32
- Вінниця +30...+32
- Одеса +28...+30
- Миколаїв +29...+31
- Херсон +29...+31
- Сімферополь +28...+30
- Кропивницький +28...+30
- Черкаси +30...+32
- Чернігів +30...+32
- Суми +30...+32
- Полтава +30...+32
- Дніпро +31...+33
- Запоріжжя +31...+33
- Донецьк +30...+32
- Луганськ +30...+32
- Харків +31...+33
Прогноз погоди на 31 серпня / Укргідрометцентр