Якої погоди чекати в перший місяць осені цього року, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Діана Кривобок.

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Погода на вересень 2024 року

Літо продовжує панувати. На початку вересня спостерігатиметься така ж погода. Істотні зміни не очікуються.

Температура залишається високою – вдень +30 градусів, а подекуди й більше. На Півдні може бути +35 – +36 градусів. Опадів сильних не очікуємо. Місцями можуть бути короткочасні грозові дощі, але загалом в Україні опадів не буде,

— сказала Кривобок.

До речі, +40 вже не прогнозують. Таких затяжних хвиль тепла, як у липні, не буде.

Початок вересня буде теплим, подекуди навіть буде літній характер погоди. Десь приблизно з середини вересня може бути певне зниження температури,

— розповіла синоптикиня.

Додала, це ще будуть уточнювати, адже синоптичні процеси можуть змінитися.

За попередніми розрахунками, середня місячна температура повітря в межах +15 – +20 градусів, у Карпатах +13 – +14. Це на 2 градуси вище за норму.

Сильних і затяжних осінніх злив синоптики поки не прогнозують. До речі, у перший тиждень вересня опадів може не бути взагалі.

Цікаво, що згідно з аналізом, протягом попередніх років у другій і третій декаді вересня відмічалися заморозки в повітрі. У Карпатах і подекуди в Чернігівській, Сумській, Черкаській і Кіровоградській областях навіть у першій декаді вересня. Сніг у вересні фіксували тільки на високогір'ї Карпат.

Поки що не очікуємо. У першій декаді вересня заморозків 100% не буде. Адже початок вересня у нас буде дуже теплий. Тому про заморозки говорити ще зарано,

— підкреслила Діана Кривобок.

Довідка. За кліматичними характеристиками, абсолютний мінімум температури повітря -1 – -7 градусів. На півдні Херсонщини й Запоріжжя 0 – +1 градус, а в Криму до +5,5 градуса.



Абсолютний максимум +33 – +38,8 градуса. Однак, у гірських районах місцями +24 – +32 градуси.