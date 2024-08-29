Чи можлива ще така сильна спека цього року, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Діана Кривобок.

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Чи буде восени +40 градусів

Експертка зауважила, що таких затяжних хвиль тепла, як у липні, вже не буде. Додала, просто класичне підвищення температури, бо надходить гаряче повітря з Каспійського регіону.

Зараз у нас відбувається така ситуація, що два антициклони, які перебувають один на півночі, другий на сході від України, начебто блокують певні атмосферні процеси, тож залишається жарке повітря. Тому в нас без опадів і є високі значення температури. Це в принципі стандартно для кінця літа, для наших широт,

– пояснила Діана Кривобок.

До речі, різкої зміни погоди найближчими днями не буде. Літо продовжить панувати й на початку наступного тижня.

"Температура залишається високою. Вдень +30 градусів, а подекуди й більше. На Півдні може бути +35 – +36. Опадів сильних не очікуємо. Місцями можуть бути короткочасні грозові дощі, але загалом в Україні опадів не буде", – розповіла синоптикиня.