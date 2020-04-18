11:53
18 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      В УПЦ МП закликали вірян приходити по благодатний вогонь попри карантин

      -
      В УПЦ МП закликали вірян приходити по благодатний вогонь / 1news.com.ua

      В Українській православній церкві Московського патріархату звернулися до парафіян зі закликом отримати благодатний вогонь. Роздаватимуть його у Свято-Воскресенському храмі у столиці. І це попри карантинні обмеження та численні випадки заражень коронавірусом у церквах саме через їхнє недотримання.

      Про звернення до вірян зі закликом приходити по благодатний вогонь повідомили у просвітницькому відділі УПЦ МП.

      Зверніть увагу Спалах COVID-19 у Почаївській лаврі: настоятель відмовляється контактувати з медиками

      З благословення Блаженнішого митрополита Онуфрія 18 квітня 2020 року, попри посилені карантинні заходи, планується привезення Благодатного вогню в Україну,
      – йдеться у повідомленні.

      Роздавати благодатний вогонь хочуть у Києві у Свято-Воскресенському храмі. УПЦ МП сподівається, що це стане втіхою для багатьох вірян. Особливо тепер, коли "через карантин багатьом українцям доведеться святкувати Великдень вдома".

      Напередодні через недотримання карантину осередком спалаху коронавірусу стала Києво-Печерська лавра.

      Коронавірус в Києво-Печерській лаврі: основне

      Окрім Києво-Печерської лаври, коронавірус зафіксували ще в одному монастирі УПЦ МП – Іонинському, що в Києві. Згодом його закрили на карантин. 

      Як Церква рекомендує святкувати Великдень

      • УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн.
      • Вдома можна прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою.
      • УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.
      • У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячуватимуть великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.



      Які обмеження діють сьогодні в Україні у зв'язку з карантином / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: УПЦ МП Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Великдень Релігія Новини України
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 07:00 Як Україна виходитиме з карантину: ексклюзивне інтерв'ю з міністром Криклієм
      Перехресний допит 5871
      сьогодні , 11:22 Київ досі на першому місці за рівнем забруднення повітря через дим від пожеж
      Новини України 42954
      сьогодні , 08:38 Нова пожежа у Чорнобильській зоні: усе, що відомо, фото і відео
      Новини України 105975
      сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 17 квітня: скандал зі смертністю в Китаї, Україна ще не досягла піку
      Новини України 24571
      сьогодні , 11:38 Під Тернополем загасили масштабну пожежу в орнітологічному заказнику: фото
      Новини України 2705
      сьогодні , 08:02 Не перша і не остання: що пишуть іноЗМІ про пожежу в Чорнобилі
      Новини України 2968
      сьогодні , 10:20 Як прикрасити будинок до Великодня: 10 небанальних ідей з фото
      Традиції 14583
      сьогодні , 09:33 Коронавірус у США: у країні новий антирекорд смертності
      Лікування 48328
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 00:30 Збиття безпілотника РФ: на Донбасі знову виявили докази присутності країни-агресора
      Михайло Макарук
      17 квітня , 23:00 Останній парад Путіна: COVID-19 зламав всі плани диктатора
      Іван Яковина