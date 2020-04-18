В УПЦ МП закликали вірян приходити по благодатний вогонь попри карантин

В Українській православній церкві Московського патріархату звернулися до парафіян зі закликом отримати благодатний вогонь. Роздаватимуть його у Свято-Воскресенському храмі у столиці. І це попри карантинні обмеження та численні випадки заражень коронавірусом у церквах саме через їхнє недотримання.

Про звернення до вірян зі закликом приходити по благодатний вогонь повідомили у просвітницькому відділі УПЦ МП.

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З благословення Блаженнішого митрополита Онуфрія 18 квітня 2020 року, попри посилені карантинні заходи, планується привезення Благодатного вогню в Україну,

– йдеться у повідомленні.

Роздавати благодатний вогонь хочуть у Києві у Свято-Воскресенському храмі. УПЦ МП сподівається, що це стане втіхою для багатьох вірян. Особливо тепер, коли "через карантин багатьом українцям доведеться святкувати Великдень вдома".

Напередодні через недотримання карантину осередком спалаху коронавірусу стала Києво-Печерська лавра.

Коронавірус в Києво-Печерській лаврі: основне

Окрім Києво-Печерської лаври, коронавірус зафіксували ще в одному монастирі УПЦ МП – Іонинському, що в Києві. Згодом його закрили на карантин.

Як Церква рекомендує святкувати Великдень

УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн.

Вдома можна прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою.

УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.

У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячуватимуть великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.







Які обмеження діють сьогодні в Україні у зв'язку з карантином / Інфографіка 24 каналу