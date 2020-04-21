Это сравнительно мизерное количество, – митрополит УПЦ МП о толпах людей в церквях на Пасху
На Пасху Почаевскую и Святогорскую лавры посетили толпы прихожан, не соблюдали карантинные меры. Однако в УПЦ МП считают, что это сравнительно не слишком большое количество людей.
Глава просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент в эфире 24 канала считает, что в церквях собралось мало людей благодаря мерам, которые они ввели.
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"Я замечу, что в Почаевской и Святогорской лаврах обычно в несколько раз больше людей собираются на подобные богослужения, но благодаря определенным мерам, то тех людей было гораздо меньше. То есть их было в принципе мизерное количество по сравнению с тем, сколько их бывает обычно", – заявил митрополит Климент.
Празднование Пасхи в Святогорской лавре / Скриншот из трансляции телеканала NewsOne
Ни у одного из священников, несмотря на толпу людей позади, маски не было / Скриншот из трансляции телеканала NewsOne
Кроме этого, он сказал, что его удивляет такое чрезмерное внимание к Почаевской и Святогорской лаврам, ведь "административные протоколы и уголовные производства были открыты и относительно других религиозных конфессий, в частности на Западной Украине".
Как церковь рекомендовала праздновать Пасху
- УГКЦ и ПЦУ призвали людей оставаться дома и посмотреть литургию онлайн. Дома можно было прочитать молитву и окропить пасхальные блюда святой иорданской водой.
- УГКЦ провозгласила диспензу, которая касается обязанности верующих во время пасхального поста приступать к таинствам причастия и исповеди.
- В Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ освящали пасхальные блюда с соблюдением всех норм на улице в течение субботы.
Ограничения, действующие в период карантина / Инфографика 24 канала
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