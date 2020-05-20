В Україні з 22 травня дозволили відвідувати церковні служби
Кабінет Міністрів дозволив з 22 травня відновити проведення церковних служб в Україні за участю парафіян. Щоправда, у храмах слід дотримуватися суворих обмежень.
Рішення про скасування карантинного обмеження на відвідини храмів для вірян уряд прийняв 20 травня під час засідання, пише 24 канал.
Раніше Як священники просять послабити карантин
Відтак, тепер проведення церковної служби за участю парафіян можливе, якщо люди розташовуватимуться у храмах так: одна особа на 10 метрів квадратних.
У церквах слід дотримуватися й інших карантинних вимог, зокрема, приходити на службу у масці. Від походів у храми також поки рекомендують утриматися людям, старшим 60 років.
Чому слід обережно ставитися до цього карантинного послаблення:
- Бо багато спалахів коронавірусу по Україні фіксували саме у релігійних громадах. Зокрема, одні з найбільших спалахів захворювання виникали серед священнослужителів і парафіян Української православної церкви Московського патріархату, яка не дотримувалась правил карантину і продовжувала збирати вірян на масові богослужіння.
- Приміром, у Києво-Печерській лаврі захворіли понад 100 осіб, тож її закрили на карантин. Від COVID-19 там померли архімандрит Нектарій, ієродиякон Наум і чернець Никодим.
- На Великдень значні порушення карантину були зафіксовано також у Святогірській і Почаївській лаврах, які належать УПЦ МП. Відтак, місто Почаїв після Великодніх свят терміново закрили на в'їзд і виїзд, адже там різко зросла кількість хворих на коронавірус.
- У Львові, Чернівцях, на Тернопільщині та Волині відомо про випадки захворювання служителів церкви на коронавірус.