В Україні з 22 травня дозволили відвідувати церковні служби

Кабінет Міністрів дозволив з 22 травня відновити проведення церковних служб в Україні за участю парафіян. Щоправда, у храмах слід дотримуватися суворих обмежень.

Рішення про скасування карантинного обмеження на відвідини храмів для вірян уряд прийняв 20 травня під час засідання, пише 24 канал.

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Відтак, тепер проведення церковної служби за участю парафіян можливе, якщо люди розташовуватимуться у храмах так: одна особа на 10 метрів квадратних.

У церквах слід дотримуватися й інших карантинних вимог, зокрема, приходити на службу у масці. Від походів у храми також поки рекомендують утриматися людям, старшим 60 років.

Чому слід обережно ставитися до цього карантинного послаблення: