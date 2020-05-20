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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

В Украине с 22 мая разрешили посещать церковные службы

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Церковные службы с 22 мая 2020 в Украине – ограничения
С 22 мая правительство разрешило проведение церковных служб с участием прихожан / Getty images

Кабинет Министров разрешил с 22 мая возобновить проведение церковных служб в Украине с участием прихожан. Правда, в храмах следует придерживаться строгих ограничений.

Решение об отмене карантинного ограничения на посещение храмов для верующих правительство приняло 20 мая во время заседания, пишет 24 канал.

Ранее В храм во время пандемии: как священники просят ослабить карантин

Следовательно, теперь проведение церковной службы с участием прихожан возможно, если люди будут располагаться в храмах так: один человек на 10 квадратных метров.

В церквях следует придерживаться и других карантинных требований, в частности, приходить на службу в маске. От походов в храмы также пока рекомендуют воздержаться людям старше 60 лет.

Почему следует осторожно относиться к этому карантинному ослаблению:

  • Потому что много вспышек коронавируса по Украине фиксировали именно в религиозных общинах. В частности, одни из крупнейших вспышек заболевания возникали среди священнослужителей и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата, которая не соблюдала правил карантина и продолжала собирать верующих на массовые богослужения.
  • К примеру, в Киево-Печерской лавре заболели более 100 человек, и ее закрыли на карантин. От COVID-19 там умерли архимандрит Нектарий, иеродиакон Наум и монах Никодим.
  • На Пасху значительные нарушения карантина были зафиксированы также в Святогорской и Почаевской лаврах, принадлежащих УПЦ МП. Следовательно, город Почаев после Пасхальных праздников срочно закрыли на въезд и выезд, ведь там резко возросло количество больных коронавирусом.
  • Во Львове, Черновцах, на Тернопольщине и Волыни известно о случаях заболевания служителей церкви на коронавирус.
Автор: Ирина Выхрущ
Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики УГКЦ Православная церковь Украины УПЦ КП УПЦ МП Религия
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