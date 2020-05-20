В Украине с 22 мая разрешили посещать церковные службы

Кабинет Министров разрешил с 22 мая возобновить проведение церковных служб в Украине с участием прихожан. Правда, в храмах следует придерживаться строгих ограничений.

Решение об отмене карантинного ограничения на посещение храмов для верующих правительство приняло 20 мая во время заседания, пишет 24 канал.

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Следовательно, теперь проведение церковной службы с участием прихожан возможно, если люди будут располагаться в храмах так: один человек на 10 квадратных метров.

В церквях следует придерживаться и других карантинных требований, в частности, приходить на службу в маске. От походов в храмы также пока рекомендуют воздержаться людям старше 60 лет.

Почему следует осторожно относиться к этому карантинному ослаблению: