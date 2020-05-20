В Украине с 22 мая разрешили посещать церковные службы
Кабинет Министров разрешил с 22 мая возобновить проведение церковных служб в Украине с участием прихожан. Правда, в храмах следует придерживаться строгих ограничений.
Решение об отмене карантинного ограничения на посещение храмов для верующих правительство приняло 20 мая во время заседания, пишет 24 канал.
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Следовательно, теперь проведение церковной службы с участием прихожан возможно, если люди будут располагаться в храмах так: один человек на 10 квадратных метров.
В церквях следует придерживаться и других карантинных требований, в частности, приходить на службу в маске. От походов в храмы также пока рекомендуют воздержаться людям старше 60 лет.
Почему следует осторожно относиться к этому карантинному ослаблению:
- Потому что много вспышек коронавируса по Украине фиксировали именно в религиозных общинах. В частности, одни из крупнейших вспышек заболевания возникали среди священнослужителей и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата, которая не соблюдала правил карантина и продолжала собирать верующих на массовые богослужения.
- К примеру, в Киево-Печерской лавре заболели более 100 человек, и ее закрыли на карантин. От COVID-19 там умерли архимандрит Нектарий, иеродиакон Наум и монах Никодим.
- На Пасху значительные нарушения карантина были зафиксированы также в Святогорской и Почаевской лаврах, принадлежащих УПЦ МП. Следовательно, город Почаев после Пасхальных праздников срочно закрыли на въезд и выезд, ведь там резко возросло количество больных коронавирусом.
- Во Львове, Черновцах, на Тернопольщине и Волыни известно о случаях заболевания служителей церкви на коронавирус.