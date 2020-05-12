В храм во время пандемии: как священники просят ослабить карантин
Украинские церкви и религиозные организации обратились к правительству с просьбой ослабить карантин. В частности, священнослужители просят разрешить богослужения с ограниченным количеством верующих.
В храмы просят разрешить доступ прихожан в расчете 1 человек на 5 квадратных метров. Об этом сообщает Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
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Что предлагают священнослужители:
- Службы можно проводить, если количество людей не превышает 1 человека на 5 квадратных метров площади.
- Антисептиками обрабатывать все поверхности и руки, как верующих, так и священников.
- Все прихожане будут в масках.
- Защитных масок не будет у священников, проповедников и хора.
- Позволить богослужение под открытым небом при условии соблюдения санитарных мероприятий.
- Разрешить религиозные церемонии и обряды частного характера.
- Позволить работать священникам в возрасте от 60 лет.
- Позволить священнослужителям посещать учреждения соцзащиты и паллиативной помощи.
Вспышка коронавируса и церковь: главные факты
- Самую крупную вспышку коронавируса зафиксировали среди священнослужителей и прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата, которая не соблюдала правил карантина и продолжала собирать верующих на массовые богослужения.
- В Киево-Печерской лавре заболели более 100 человек, и ее закрыли на карантин. От COVID-19 там умерли насельники Киево-Печерской лавры архимандрит Нектарий, иеродиакон Наум и монах Никодим.
- На Пасху значительные нарушения карантина были зафиксированы также в Святогорской и Почаевской лаврах, принадлежащих УПЦ МП. Полиция проводит расследование.
- Город Почаев после Пасхальных праздников срочно закрыли на въезд и выезд, ведь там резко возросло количество больных коронавирусом.
- Во Львове, Черновцах, на Тернопольщине и Волыни известно о случаях заболевания служителей церкви коронавирусом.
Как Украина будет выходить из карантина / Инфографика 24 канала