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КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ

До храму під час пандемії: як священники просять послабити карантин

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Священники просять послабити карантин у церквах - умови
Священники пропонують відновити богослужіння / Zahid.net

Українські церкви та релігійні організації звернулись до уряду з проханням послабити карантинні обмеження. Зокрема, священнослужителі просять дозволити богослужіння з обмеженою кількістю вірян.

До храмів просять дозволити доступ парафіян у розрахунку 1 людина на 5 квадратних метрів. Про це повідомляє Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій.

До теми На Волині у протестантській церкві спалах COVID-19: на в'їздах та виїздах села поставлять КПП

Що пропонують священнослужителі:

  • Служби можна проводити, якщо кількість людей не перевищує 1 особу на 5 квадратних метрів площі.
  • Антисептиками оброблятимуть усі поверхні та руки, як вірян, так і священників.
  • Усі парафіяни будуть у масках.
  • Захисних масок не буде у священників, проповідників та хору.
  • Дозволити богослужіння просто неба за умови дотримання санітарних заходів.
  • Дозволити релігійні церемонії та обряди приватного характеру.
  • Дозволити працювати священникам віком від 60 років.
  • Дозволити священнослужителям відвідувати заклади соцзахисту та паліативної допомоги.

Спалах коронавірусу і церква: головні факти

  • Найбільший спалах коронавірусу зафіксували серед священнослужителів і парафіян Української православної церкви Московського патріархату, яка не дотримувалась правил карантину і продовжувала збирати вірян на масові богослужіння.
  • У Києво-Печерській лаврі захворіли понад 100 осіб, тож її закрили на карантин. Від COVID-19 там померли насельники Києво-Печерської лаври архімандрит Нектарій, ієродиякон Наум і чернець Никодим.
  • На Великдень значні порушення карантину було зафіксовано також у Святогірській і Почаївській лаврах, які належать УПЦ МП. Поліція проводить розслідування.
  • Місто Почаїв після Великодніх свят терміново закрили на в'їзд і виїзд, адже там різко зросла кількість хворих на коронавірус.
  • У Львові, Чернівцях, на Тернопільщині та Волині відомо про випадки захворювання служителів церкви на коронавірус.

вихід з карантину
Як Україна виходитиме з карантину / Інфографіка 24 каналу

Автор: Ірина Пундор
Теги: Новини України Кабінет Міністрів України Православна церква України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Релігія
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