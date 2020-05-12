До храму під час пандемії: як священники просять послабити карантин
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Українські церкви та релігійні організації звернулись до уряду з проханням послабити карантинні обмеження. Зокрема, священнослужителі просять дозволити богослужіння з обмеженою кількістю вірян.
До храмів просять дозволити доступ парафіян у розрахунку 1 людина на 5 квадратних метрів. Про це повідомляє Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій.
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Що пропонують священнослужителі:
- Служби можна проводити, якщо кількість людей не перевищує 1 особу на 5 квадратних метрів площі.
- Антисептиками оброблятимуть усі поверхні та руки, як вірян, так і священників.
- Усі парафіяни будуть у масках.
- Захисних масок не буде у священників, проповідників та хору.
- Дозволити богослужіння просто неба за умови дотримання санітарних заходів.
- Дозволити релігійні церемонії та обряди приватного характеру.
- Дозволити працювати священникам віком від 60 років.
- Дозволити священнослужителям відвідувати заклади соцзахисту та паліативної допомоги.
Спалах коронавірусу і церква: головні факти
- Найбільший спалах коронавірусу зафіксували серед священнослужителів і парафіян Української православної церкви Московського патріархату, яка не дотримувалась правил карантину і продовжувала збирати вірян на масові богослужіння.
- У Києво-Печерській лаврі захворіли понад 100 осіб, тож її закрили на карантин. Від COVID-19 там померли насельники Києво-Печерської лаври архімандрит Нектарій, ієродиякон Наум і чернець Никодим.
- На Великдень значні порушення карантину було зафіксовано також у Святогірській і Почаївській лаврах, які належать УПЦ МП. Поліція проводить розслідування.
- Місто Почаїв після Великодніх свят терміново закрили на в'їзд і виїзд, адже там різко зросла кількість хворих на коронавірус.
- У Львові, Чернівцях, на Тернопільщині та Волині відомо про випадки захворювання служителів церкви на коронавірус.
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