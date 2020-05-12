До храму під час пандемії: як священники просять послабити карантин

Українські церкви та релігійні організації звернулись до уряду з проханням послабити карантинні обмеження. Зокрема, священнослужителі просять дозволити богослужіння з обмеженою кількістю вірян.

До храмів просять дозволити доступ парафіян у розрахунку 1 людина на 5 квадратних метрів. Про це повідомляє Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій. До теми На Волині у протестантській церкві спалах COVID-19: на в'їздах та виїздах села поставлять КПП Що пропонують священнослужителі: Служби можна проводити, якщо кількість людей не перевищує 1 особу на 5 квадратних метрів площі.

Антисептиками оброблятимуть усі поверхні та руки, як вірян, так і священників.

Усі парафіяни будуть у масках.

Захисних масок не буде у священників, проповідників та хору.

Дозволити богослужіння просто неба за умови дотримання санітарних заходів.

Дозволити релігійні церемонії та обряди приватного характеру.

Дозволити працювати священникам віком від 60 років.

Дозволити священнослужителям відвідувати заклади соцзахисту та паліативної допомоги. Спалах коронавірусу і церква: головні факти Найбільший спалах коронавірусу зафіксували серед священнослужителів і парафіян Української православної церкви Московського патріархату, яка не дотримувалась правил карантину і продовжувала збирати вірян на масові богослужіння.

У Києво-Печерській лаврі захворіли понад 100 осіб, тож її закрили на карантин. Від COVID-19 там померли насельники Києво-Печерської лаври архімандрит Нектарій, ієродиякон Наум і чернець Никодим.

На Великдень значні порушення карантину було зафіксовано також у Святогірській і Почаївській лаврах, які належать УПЦ МП. Поліція проводить розслідування.

Місто Почаїв після Великодніх свят терміново закрили на в'їзд і виїзд, адже там різко зросла кількість хворих на коронавірус.

У Львові, Чернівцях, на Тернопільщині та Волині відомо про випадки захворювання служителів церкви на коронавірус.

Як Україна виходитиме з карантину / Інфографіка 24 каналу