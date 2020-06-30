УПЦ МП не буде проводити щорічну хресну ходу до дня хрещення Київської Русі. Таке рішення пов’язане з карантинними обмеженнями через COVID-19.

Документ про скасування традиційної хресної ходи вірян Української православної церкви Московського патріархату опинився в розпорядження ТСН.

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Хресної ходи УПЦ МП не буде

Зазвичай цей захід збирає десятки тисяч людей, хода була запланована на 27-28 липня.

Проведення традиційного Хресного ходу за участі єпископату, духовенства, чернецтва та мирян не є можливим. У зв’язку з цим, 28 липня 2020 року у всіх храмах та монастирях ввіреної Вам єпархії необхідно звершити молебень зі святковим передзвоном,

– мовиться у розпорядженні.



Документ УПЦ МП / Фото ТСН

Зазначимо, у квітні з’являлась інформація про нібито госпіталізацію Онуфрія з коронавірусом, однак її в УПЦ МП спростували.

Спалахи в храмах на початку карантину