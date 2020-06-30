Онуфрій вперше за багато років відмовився від традиційної хресної ходи
УПЦ МП не буде проводити щорічну хресну ходу до дня хрещення Київської Русі. Таке рішення пов’язане з карантинними обмеженнями через COVID-19.
Документ про скасування традиційної хресної ходи вірян Української православної церкви Московського патріархату опинився в розпорядження ТСН.
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Хресної ходи УПЦ МП не буде
Зазвичай цей захід збирає десятки тисяч людей, хода була запланована на 27-28 липня.
Проведення традиційного Хресного ходу за участі єпископату, духовенства, чернецтва та мирян не є можливим. У зв’язку з цим, 28 липня 2020 року у всіх храмах та монастирях ввіреної Вам єпархії необхідно звершити молебень зі святковим передзвоном,
– мовиться у розпорядженні.
Документ УПЦ МП / Фото ТСН
Зазначимо, у квітні з’являлась інформація про нібито госпіталізацію Онуфрія з коронавірусом, однак її в УПЦ МП спростували.
Спалахи в храмах на початку карантину
- На початку спалаху COVID-19 в Україні деякі священнослужителі УПЦ МП часто нехтували обмеженнями, через що окремі храми перетворювались на осередки поширення вірусу.
- Порушення у храмах більше чи менше стосувалися вірян усіх конфесій. Так, масові порушення фіксували на Великдень та Трійцю.
- Із послабленням карантину 22 травня відвідування храмів дозволили, однак із обмеженнями: не більше однієї особи на 10 квадратних метрів та з усіма засобами захисту.