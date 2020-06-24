В Україні кожен п’ятий єпископ УПЦ МП володіє будинком площею понад 300 квадратних метрів. В Українській греко-католицькій церкві такі маєтки має кожен шостий, а у Православній церкві України – кожен дев’ятнадцятий.

Значні статки у частини духовенства та відсутність житла в іншої

Інформацію про статки вищого духовенства в Україні зібрало "Слідство.Інфо" у проєкті "Золото церкви".

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У межах проєкту з офіційних реєстрів зібрали інформацію про статки вищого духовенства в Україні трьох найвпливовіших церков.

За словами співавторки проєкту Євгенії Моторевської:

20% відсотків архієреїв УПЦ МП – люди, які володіють значними статками. Їхні маєтки сягають кількох тисяч квадратних метрів;

– люди, які володіють значними статками. Їхні маєтки сягають кількох тисяч квадратних метрів; в УГКЦ такими маєткам володіє кожен шостий;

такими маєткам володіє найскромнішою є Православна церква України. Там тільки троє єпископів мають житлову нерухомість на понад 300 квадратів, тобто кожен 19-й.

Журналісти підрахували, що кожен п’ятий архієрей ПЦУ та УПЦ МП не має власного житла. В УГКЦ таких приблизно третина.

Середні площі землі та нерухомості

Також вдалося встановити, скільки в середньому припадає землі та нерухомості на одного представника вищого духовенства трьох церков.

нерухомість: єпископ УПЦ МП в середньому володіє 230 квадратами нерухомості, УГКЦ – понад 190 квадратними метрами, ПЦУ – майже 114 квадратами;

єпископ УПЦ МП в середньому володіє 230 квадратами нерухомості, УГКЦ – понад 190 квадратними метрами, ПЦУ – майже 114 квадратами; землі: єпископи УПЦ МП та ПЦУ в середньому мають по пів гектара землі, а єпископ УГКЦ – удвічі менше.

Що відомо про проєкт "Золото церкви"