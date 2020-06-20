Шукали в Україні, а знайшли в російському музеї: археолог виявив зниклі з Києво-Печерської лаври та Софійського собору коштовності аж у Москві.

Тимур Бобровський відшукав відразу 57 церковних речей, вивчивши лише маленьку частину архіву московського музею. На це йому знадобилося декілька днів. Він першим і написав про це на своїй у сторінці у фейсбуці.

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Коштовності виготовлені із золота та срібла, а прикрашають їх дорогоцінні камені. При чому, частина з них вважалась зниклими назавжди.

Ще у 1930-х роках радянські науковці таємно вилучили сотню церковних коштовностей з українських храмів та перевезли до Москви. Проте й досі до кінця невідомо їх точну кількість.

"Більшість з них раніше вважалися беззворотньо втраченими. Та з'ясувалося, що вони збереглися. На жаль, не у нас, – у фондах Державного Історичного Музею Російської Федерації, у Москві", – зазначив археолог.

Деякі з 57 коштовностей, які відшукав археолог / Фото зі сторінки Тимура Бобровського