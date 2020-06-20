Искали в Украине, а нашли в российском музее: археолог обнаружил пропавшие из Киево-Печерской лавры и Софийского собора драгоценности аж в Москве.

Тимур Бобровский нашел сразу 57 церковных вещей, изучив лишь маленькую часть архива московского музея. На это ему понадобилось несколько дней. Он первым и написал об этом на своей в странице в Фейсбуке.

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Драгоценности изготовлены из золота и серебра, а украшают их драгоценные камни. Причем, часть из них считалась пропавшими навсегда.

Еще в 1930-х годах советские ученые тайно изъяли сотню церковных ценностей из украинских храмов и перевезли в Москву. Однако до сих пор до конца неизвестно их точное количество.

"Большинство из них ранее считались безвозвратно утерянными. Но оказалось, что они сохранились. К сожалению, не у нас, – в фондах Государственного Исторического Музея Российской Федерации, в Москве", – отметил археолог.

Некоторые из 57 драгоценностей, которые нашел археолог / Фото со страницы Тимура Бобровского