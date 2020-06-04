В Черкассах во время строительства многоэтажки нашли уникальные археологические объекты. На место прибыли археологи и раскопали доиндустриальную керамику и 300-летнюю гончарную печь.

Эксперты предполагают, что когда-то на том месте мог быть двор гончара. Подробнее о находках – в сюжете 24 канала.

Обратите внимание Памятник архитектуры VIII – X века разрушают ради установления "Матери Божьей"

Ученые нашли десятки остатков глиняной посуды и специальную печь – так называемый, гончарный горн. Слеплен он из глины и по древней технологии – укреплен битой посудой.

Эти находки археологи буквально спасли, так как застройщики собрались возводить многоэтажку без предварительных раскопок. И только под давлением археологов согласились профинансировать исследования.

Мы надеемся, что с этих раскопок начнется стабильное применение закона Об охране памятников. Так должно быть, так есть во всем цивилизованном мире. До сих пор у нас это было исключением,

– отметил археолог Михаил Сиволап.

Из черепков соберут кувшины в Черкасском археологическом музее. Здесь уже очистили и просушивают перед изучением посуду и кафели.

Уникальные находки археологов: фото Черкасского археологического музея Средней Надднепрянщины

По словам археологов, история основания Черкасс начинается с XIII века, но люди там жили еще с каменного века. Больше всего наслоений культуры есть именно в центральной части города, рядом с Днепром. Вдоль реки тянулись древнейшие улицы и дома.

"В промежутках между ямами и перекопами, конечно, есть нетронутые участки. Там бывают материалы и скифского периода. В частности – скифская лепная керамика", – прокомментировал Антон Деткин, работник археологического музея.

Но с тех пор в Черкассах начали строить многоэтажки, исследуют землю под ними только во второй раз. Специалисты убеждают, что из-за застройки без раскопок уже утрачено 50% истории города.