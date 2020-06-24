Каждый пятый епископ УПЦ МП имеет дом более чем 300 квадратов, – СМИ
В Украине каждый пятый епископ УПЦ МП владеет домом площадью более 300 квадратных метров. В Украинской греко-католической церкви такие имения имеет каждый шестой, а в Православной церкви Украины – каждый девятнадцатый.
Значительные доходы в части духовенства и отсутствие жилья у другой
Информацию о достатках высшего духовенства в Украине собрало "Следствие.Инфо" в проекте "Золото церкви".
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В рамках проекта из официальных реестров собрали информацию о доходах высшего духовенства в Украине трех самых влиятельных церквей.
По словам соавтора проекта Евгении Моторевской:
- 20% процентов архиереев УПЦ МП – люди, владеющие значительными состояниями. Их имения достигают нескольких тысяч квадратных метров;
- в УГКЦ такими имениям владеет каждый шестой;
- самая скромная – Православная церковь Украины. Там только трое епископов имеют жилую недвижимость более чем 300 квадратов, то есть каждый 19-й.
Журналисты подсчитали, что каждый пятый архиерей ПЦУ и УПЦ МП не имеет собственного жилья. В УГКЦ таких примерно треть.
Средние площади земли и недвижимости
Также удалось установить, сколько в среднем приходится земли и недвижимости на одного представителя высшего духовенства трех церквей.
- недвижимость: епископ УПЦ МП в среднем владеет 230 квадратами недвижимости, УГКЦ – более 190 квадратных метров, ПЦУ – почти 114 квадратов;
- земли: епископы УПЦ МП и ПЦУ в среднем имеют по полгектара земли, а епископ УГКЦ – вдвое меньше.
Что известно о проекте "Золото церкви"
- Журналисты исследовали собственность более 200 представителей высшего духовенства трех украинских церквей.
- Информацию собрали и систематизировали в единой базе данных.
- Авторы проекта планируют в будущем дополнить ресурс информацией о бизнесе высшего духовенства украинских церквей.