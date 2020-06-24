В Украине каждый пятый епископ УПЦ МП владеет домом площадью более 300 квадратных метров. В Украинской греко-католической церкви такие имения имеет каждый шестой, а в Православной церкви Украины – каждый девятнадцатый.

Значительные доходы в части духовенства и отсутствие жилья у другой

Информацию о достатках высшего духовенства в Украине собрало "Следствие.Инфо" в проекте "Золото церкви".

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В рамках проекта из официальных реестров собрали информацию о доходах высшего духовенства в Украине трех самых влиятельных церквей.

По словам соавтора проекта Евгении Моторевской:

20% процентов архиереев УПЦ МП – люди, владеющие значительными состояниями. Их имения достигают нескольких тысяч квадратных метров;

– люди, владеющие значительными состояниями. Их имения достигают нескольких тысяч квадратных метров; в УГКЦ такими имениям владеет каждый шестой ;

такими имениям владеет ; самая скромная – Православная церковь Украины. Там только трое епископов имеют жилую недвижимость более чем 300 квадратов, то есть каждый 19-й.

Журналисты подсчитали, что каждый пятый архиерей ПЦУ и УПЦ МП не имеет собственного жилья. В УГКЦ таких примерно треть.

Средние площади земли и недвижимости

Также удалось установить, сколько в среднем приходится земли и недвижимости на одного представителя высшего духовенства трех церквей.

недвижимость : епископ УПЦ МП в среднем владеет 230 квадратами недвижимости, УГКЦ – более 190 квадратных метров, ПЦУ – почти 114 квадратов;

: епископ УПЦ МП в среднем владеет 230 квадратами недвижимости, УГКЦ – более 190 квадратных метров, ПЦУ – почти 114 квадратов; земли: епископы УПЦ МП и ПЦУ в среднем имеют по полгектара земли, а епископ УГКЦ – вдвое меньше.

Что известно о проекте "Золото церкви"