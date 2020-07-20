Православна церква України відмовилась від багатолюдної хресної ходи у Києві на річницю Хрещення Русі. Обмежаться молитвою у храмі та поблизу пам’ятника. Таке рішення прийняли, аби запобігти поширенню коронавірусу.

Масштабного святкування Хрещення Русі у 2020 році не буде

Про відмову від багатолюдного хресного ходу під час святкування пам’яті князя Володимира у Києві заявив в Івано-Франківську Митрополит Київський і всієї України, Предстоятель ПЦУ Епіфаній, пише "Укрінформ".

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Цього року ми прийняли рішення не проводити таких велелюдних святкувань. Обмежимось молитвою у храмі й біля пам’ятника,

– зазначив Епітафій.

За його словами, на це свято кожного року з’їжджались десятки тисяч вірян з усієї України. Аби запобігти поширенню коронавірусу, відсвяткувати річницю Хрещення Русі вирішили скромніше.

Епіфаній про відповідальне ставлення до карантину

Митрополит звернув увагу на відповідальне ставлення до тих норм, які встановив уряд. Він зазначив, що є послаблення, але не варто забувати, що хвороба повністю не відійшла. Епіфаній також додав, що виходити з карантину слід правильно і поступово.

Це – наш невидимий ворог. Ми маємо одного ворога на сході України. Але тепер є ще один невидимий ворог у вигляді підступної хвороби,

– наголосив митрополит.

Він зауважив, що пік коронавірусу в Україні очікували після Великодня. Але завдяки відповідальному ставленню церкви цього вдалося уникнути.

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Зверніть увагу! Митрополит Епіфаній перебуває на Прикарпатті з дводенним архіпастирським візитом. 19 липня у селі Шешори, Косівського району він взяв участь у спільній молитві за подолання коронавірусної хвороби й наслідків повені.

20 липня Епіфаній проведе заупокійну молитву за жертвами репресій у Меморіальному комплексі Дем’янів Лаз, що біля Івано-Франківська.