ПЦУ та УПЦ вирішили у 2020 році не проводити ходу у 1032-гу річницю Хрещення Київської Русі. Традиційно хода відбувається наприкінці липня.

Ходи у річницю Хрещення Київської Русі не буде

В православних церквах локальні святкування таки проведуть – проте з дотриманням протиепідеміологічних вимог. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у телеграмі.

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Це важлива історична подія для вірян, тому щороку в цей день проходить хресна хода. Та цей рік вніс свої корективи. ПЦУ та УПЦ прийняли рішення не проводити хресну ходу. В обох церквах святкування пройдуть з дотриманням вимог карантину,

– зазначив Ткаченко.

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