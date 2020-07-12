Чи будуть проводити ходу у річницю Хрещення Київської Русі: відповідь Ткаченка
ПЦУ та УПЦ вирішили у 2020 році не проводити ходу у 1032-гу річницю Хрещення Київської Русі. Традиційно хода відбувається наприкінці липня.
Ходи у річницю Хрещення Київської Русі не буде
В православних церквах локальні святкування таки проведуть – проте з дотриманням протиепідеміологічних вимог. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у телеграмі.
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Це важлива історична подія для вірян, тому щороку в цей день проходить хресна хода. Та цей рік вніс свої корективи. ПЦУ та УПЦ прийняли рішення не проводити хресну ходу. В обох церквах святкування пройдуть з дотриманням вимог карантину,
– зазначив Ткаченко.
Коли відзначають День Хрещення Київської Русі
- 28 липня православні в Україні відзначають День хрещення Київської Русі. У цей день також вшановують пам’ять рівноапостольного князя Володимира – хрестителя.
- Свято відзначається згідно з наказом президента від 25 липня 2008 року.