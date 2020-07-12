ПЦУ и УПЦ решили в 2020 году не проводить шествие в 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси. Традиционно шествие происходит в конце июля.

Шествия в годовщину Крещения Киевской Руси не будет

В православных церквях локальные празднования таки проведут – однако с соблюдением противоэпидемиологических требований. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в телеграмме.

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Это важное историческое событие для верующих, поэтому ежегодно в этот день проходит крестный ход. Но этот год внес свои коррективы. ПЦУ и УПЦ приняли решение не проводить крестный ход. В обеих церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина,

– отметил Ткаченко.

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