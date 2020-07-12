Будут ли проводить шествие в годовщину Крещения Киевской Руси: ответ Ткаченко
ПЦУ и УПЦ решили в 2020 году не проводить шествие в 1032-ю годовщину Крещения Киевской Руси. Традиционно шествие происходит в конце июля.
Шествия в годовщину Крещения Киевской Руси не будет
В православных церквях локальные празднования таки проведут – однако с соблюдением противоэпидемиологических требований. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в телеграмме.
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Это важное историческое событие для верующих, поэтому ежегодно в этот день проходит крестный ход. Но этот год внес свои коррективы. ПЦУ и УПЦ приняли решение не проводить крестный ход. В обеих церквях празднования пройдут с соблюдением требований карантина,
– отметил Ткаченко.
Когда отмечают День Крещения Киевской Руси
- 28 июля православные в Украине отмечают День крещения Киевской Руси. В этот день также чтят память равноапостольного князя Владимира – крестителя.
- Праздник отмечается согласно приказу президента от 25 июля 2008 года.