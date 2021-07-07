Там говорят, что Рождество Иоанна Предтечи (Иоанна Крестителя) и Ивана Купала – это разные праздники. Первый – христианский, второй же – языческий.

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Ивана Купала и Рождество Иоанна Крестителя – не один и тот же праздник

Рождество Иоанна Крестителя и Ивана Купала, как утверждают в Православной церкви Украины, празднуют в один день (7 июля) только по прихоти истории. На самом деле это разные праздники.

Православные верующие отмечают Рождество святого пророка Иоанна, Предтечи и Крестителя Господня.

Он родился за полгода до Рождества Спасителя, чтобы подготовить людей к пришествию Христа.

Возвратить сердца отцов к детям и непокорных – к мудрости праведников, чтобы приготовить Господу народ совершенный,

– Евангелие от Луки, 1:17.

Рождество Иоанна Крестителя не имеет никакого отношения к гаданиям, поискам цветка папоротника или прыжков через костер. Все это – атрибуты языческого праздника Ивана Купала.

Откуда взялось словосочетание "Ивана Купала"

В ПЦУ напомнили, что в 1830 Николай Гоголь написал "Вечер накануне Ивана Купала". Однако двумя веками раньше это праздник так не называли. Более того, не было такого божества, в честь которого могли бы назвать этот день.

"Купало" же впервые упоминается в Густинской летописи XVII века.

Да и то, по предположению историков, это была ошибка летописца (который спутал способ празднования – "купание" – с именем божества).

Но действительно, в конце июня, когда происходило летнее солнцестояние, язычники (ведь они поклонялись солнцу) проводили обряды очищения огнем и водой.

Когда же ввели григорианский календарь, празднование перенеслось на начало июля. Вот так и получилось, что языческий праздник совпал с христианским, а впоследствии и приладил к своему названию имя Ивана.