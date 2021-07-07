В течение 25–28 июня 2021 года Киевский международный институт социологии (КМИС) проводил всеукраинский опрос общественного мнения на тему "Религиозная самоидентификация населения и отношение к основным Церквям Украины: июнь 2021 года". 6 июля КМИС обнародовал результаты.

Они показывают, что 58% православных относят себя именно к Православной Церкви Украины. В июне 2020 года этот показатель составлял 48%, то есть сейчас он вырос на 10%.

К слову, Православная Церковь Украины и ее Предстоятель Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний также получили самые высокие показатели положительного отношения украинцев среди трех крупнейших церквей Украины и ее руководителей.

К ПЦУ положительно относятся 52% украинцев независимо от своей религиозной самоидентификации, нейтрально – 34%, и отрицательно – 9%.

Согласно результатам, показатель тех, кто относится положительно, по сравнению с данными за июнь 2020 года, вырос с 42% до 52%.

Что касается предстоятелей трех крупнейших конфессий Украины, то больше всего респондентов положительно относятся к Блаженнейшему Митрополиту Епифанию:

положительно – 45% украинцев

нейтрально – 38%,

отрицательно – 6%.

Процент тех, кто относится положительно, в 2021 году вырос на 11%. В июне 2020 года среди опрошенных было 34%. Согласно данным опроса, в июне 2021 показатель вырос до 45%.

Также в рамках опроса КМИС удалось выяснить, с какими характеристиками большинство респондентов соотносят ПЦУ:

Среди них:

гибкость реагирования на изменения в обществе (54% считают, что ПЦУ больше соответствует этой характеристике, против 14%),

содействие объединению общества (53% против 13%),

близость к простым людям (50% против 13%),

помощь в борьбе с COVID-19 (34% против 6%),

независимость от украинских или иностранных политиков, олигархов (33% против 13%).

Напомним, в июне 2020 года КМИС проводил подобный опрос. Именно с этими данными можно проводить сравнение и анализировать динамику показателей.