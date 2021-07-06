Впродовж 25-28 червня 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) проводив всеукраїнське опитування громадської думки на тему "Релігійна самоідентифікація населення і ставлення до основних Церков України: червень 2021 року". 6 липня КМІС оприлюднив результати.

Вони показують, що 58% православних відносять себе саме до Православної Церкви України. У червні 2020 року цей показник складав 48%, тобто зараз він зріс на 10%.

До слова, Православна Церква України та її Предстоятель Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній також отримали найвищі показники позитивного ставлення українців серед трьох найбільших Церков України та її очільників.

До ПЦУ позитивно ставляться 52% українців незалежно від своєї релігійної самоідентифікації, нейтрально – 34%, і негативно – 9%.

Згідно з результатами, показник тих, хто ставиться позитивно, у порівнянні із даними за червень 2020 року, зріс з 42% до 52%.

Щодо предстоятелів трьох найбільших конфесій України, то найбільше респондентів позитивно ставляться до Блаженнійшого Митрополита Епіфанія:

позитивно – 45% українців

нейтрально – 38%,

негативно – 6%.

Відсоток тих, хто ставиться позитивно у 2021 році зріс на 11%. У червні 2020 року серед опитаних було 34%. Згідно з даними опитування, у червні 2021 показник зріс до 45%.

Також у рамках опитування КМІС вдалось з’ясувати, з якими характеристиками більшість респондентів співвідносять ПЦУ:

Серед них:

• гнучкість реагування на зміни в суспільстві (54% вважають, що ПЦУ більше відповідає цій характеристиці, проти 14%),

• сприяння об’єднанню суспільства (53% проти 13%),

• близькість до простих людей (50% проти 13%),

• допомога у боротьбі з COVID-19 (34% проти 6%),

• незалежність від українських чи іноземних політиків, олігархів (33% проти 13%).

Нагадаємо, у червні 2020 року КМІС проводив подібне опитування. Саме з цими даними можна проводити порівняння та аналізувати динаміку показників.