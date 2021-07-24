На фейсбук-странице российского посольства в Японии, где проходит Олимпиада, появилось заявление. Дипломаты распинаются, мол, "Крым является неотъемлемой частью России".

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В дипведомстве жалуются, что на сайте Олимпиады появилась карта с якобы некорректным изображением территориальной принадлежности Крыма. Полуостров они называют российским.

Крым вернулся в состав России в результате свободного волеизъявления его жителей на референдуме, проведенном в полном соответствии с международными стандартами,

– цинично заявили россияне.

"То есть Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, вопрос о его принадлежности окончательно и бесповоротно закрыт", – пысали в посольстве.

Завершая сообщение, дипломаты выразили надежду, что карту вернут к предыдущему виду. Мол, этому должна способствовать "очевидная правовая и объективная реальность".

Обратите внимание! Нелегитимный референдум о статусе Крыма состоялся 16 марта 2014 года. ООН, СНГ, ЕС ОБСЕ и весь цивилизованный мир не признают его результатов.

Сообщение прокомментировал Чубаров

На публикацию отреагировал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он обратил внимание на то, что так называемое "свободное волеизъявление" на самом деле происходило под дулом автоматов российских войск, вторгшихся на полуостров.

Крым является территорией Украины, которую временно оккупировала Россия. Такая же очевидность, как и то, что южная группа Курильских островов – Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи – является территорией Японии,

– отметил он.

Неправильная карта на сайте Олимпиады-2020

Скандал разгорелся из-за карты Olympics Cheer Zone на официальном сайте соревнований. Карта разделяла "границей" материковую часть Украины и временно оккупированный Крым.

Впоследствии карта исчезла с сайта. Когда ее вернули, полуостров уже был украинским. В то же время Международный олимпийский комитет извинился за этот инцидент.

Справка. Вместо команды "России" на соревнованиях в Японии выступает команда Олимпийского комитета России (Russian Olympic Committe). Все из-за допинг-скандала.