Украина – "Это только Чернобыль"

Телеканал решил использовать изображение, когда представлял страну во время церемонии открытия Олимпиады. Так, на экране возле спортсменов появлялась определенная картинка и подпись к ней.

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Итальянцев Южная Корея ассоциирует с пиццей, а норвежцев – с лососем. Что пошло не так, и почему возле Украины не изобразили борщ – неизвестно. Похоже, у телеканала не было никаких критериев по подбору картинок и еда тут вообще ни при чем.

Так, телеканал решил проиллюстрировать Украину негативным – трагедией на Чернобыльской АЭС. Пожалуй, предвзятое отношение связано с тем, что атомная катастрофа – единственное, что они знают о нашем государстве.

Не повезло также островному государству Гаити, которое недавно поразило убийство президента Жовенеля Моиза. MBC простреливал государство переворотом.

Обратите внимание! В дом Моиза ночью 7 июля пробрались неизвестные. Они пытали президента, а потом убили его. Пострадала также первая леди. По состоянию на 15 июля 23 подозреваемых в нападении задержали.

Предыдущий скандал

На официальном сайте Олимпиады опубликовали возмутительную карту – на ней временно оккупированный Крым был отделен от Украины рубежом. После скандала карта вообще исчезла с сайта, однако впоследствии ее вернули, а полуостров уже был украинский.

На инцидент отреагировало Министерство иностранных дел Украины. Оно поручило послам в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации.