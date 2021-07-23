Україна – "це лише Чорнобиль"
Телеканал вирішив використовувати зображення, коли представляв країну під час церемонії відкриття Олімпіади. Так, на екрані біля спортсменів з'являлася певна картинка та підпис до неї.
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Італійців Південна Корея асоціює з піцою, а норвежців – з лососем. Що пішло не так, і чому біля України не зобразили борщ – невідомо. Схоже, у телеканалу не було ніяких критерій щодо підбору картинок і їжа тут взагалі ні до чого.
Так, телеканал вирішив проілюструвати Україну негативним – трагедією на Чорнобильській АЕС. Мабуть, упереджене ставлення пов'язане з тим, що атомна катастрофа – єдине, що вони знають про нашу державу.
Не пощастило також острівній державі Гаїті, яку нещодавно вразило вбивство президента Жовенеля Моїза. MBC прострілював державу переворотом.
Попередній скандал
На офіційному сайті Олімпіади опублікували обурливу карту – на ній тимчасово окупований Крим був відділений від України кордоном. Після скандалу мапа взагалі зникла з сайту, однак згодом її повернули, а півострів вже був український.
На інцидент відреагувало Міністерство закордонних справ України. Воно доручило послам у Швейцарії та Японії розібратися в цій ситуації.