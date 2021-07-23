Україна – "це лише Чорнобиль"

Телеканал вирішив використовувати зображення, коли представляв країну під час церемонії відкриття Олімпіади. Так, на екрані біля спортсменів з'являлася певна картинка та підпис до неї.

Рекомендуємо Скандали з Росією та вимоги активістів Японії: що чекає Олімпіаду на тлі пандемії

Італійців Південна Корея асоціює з піцою, а норвежців – з лососем. Що пішло не так, і чому біля України не зобразили борщ – невідомо. Схоже, у телеканалу не було ніяких критерій щодо підбору картинок і їжа тут взагалі ні до чого.

Так, телеканал вирішив проілюструвати Україну негативним – трагедією на Чорнобильській АЕС. Мабуть, упереджене ставлення пов'язане з тим, що атомна катастрофа – єдине, що вони знають про нашу державу.

Не пощастило також острівній державі Гаїті, яку нещодавно вразило вбивство президента Жовенеля Моїза. MBC прострілював державу переворотом.

Зверніть увагу! У будинок Моїза вночі 7 липня пробралися невідомі. Вони катували президента, а потім вбили його. Постраждала також перша леді. Станом на 15 липня 23 підозрюваних у нападі затримали.

Попередній скандал

На офіційному сайті Олімпіади опублікували обурливу карту – на ній тимчасово окупований Крим був відділений від України кордоном. Після скандалу мапа взагалі зникла з сайту, однак згодом її повернули, а півострів вже був український.

На інцидент відреагувало Міністерство закордонних справ України. Воно доручило послам у Швейцарії та Японії розібратися в цій ситуації.