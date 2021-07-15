Зокрема, правоохоронці Гаїті розшукують Джона Джоела Джозефа – колишнього сенатора парламенту країни та противника партії "Тет Кале", якій належав Моїз.

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Заяви Джозефа щодо Моїза

У 2020 році на опублікованому в ютубі відео Джозеф порівняв Моїза з коронавірусом. Тоді він заявляв, що за президентства Моїза люди вмирали від голоду і сплеску насильства.

Інші підозрювані, яких оголосили в розшук

Поліція розшукує ще одну людину – Джозефа Фелікса Бадіо. Раніше він працював у Міністерстві юстиції Гаїті та долучився до урядового підрозділу з боротьби з корупцією у березні 2013 року. Згодом його звільнили після "серйозних порушень" етичних правил.

Третім підозрюваним є Родольф Джаар, який використовує псевдонім "Віскі". У 2013 році його засудили до майже 4 років ув'язнення. На слуханні вироку захисник Джаара сказав суду, що його клієнт був конфіденційним джерелом для уряду США впродовж кількох років до винесення йому обвинувачення.

Наразі правоохоронці Гаїті затримали вже 23 підозрюваних у вбивстві президента. Однак поки немає чіткого уявлення про те, хто і чому замовив його.

Вбивство Моїза: основне