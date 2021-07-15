В частности, правоохранители Гаити разыскивают Джона Джоэла Джозефа – бывшего сенатора парламента страны и противника партии "Тет Кале", к которой принадлежал Моиз.
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Заявления Джозефа в отношении Моиза
В 2020 году на опубликованном в ютубе видео Джозеф сравнил Моиза с коронавирусом. Тогда он заявлял, что при президентстве Моиза люди умирали от голода и всплеска насилия.
Другие подозреваемые, которых объявили в розыск
- Полиция разыскивает еще одного человека – Джозефа Феликса Бадио. Ранее он работал в Министерстве юстиции Гаити и присоединился к правительственному подразделению по борьбе с коррупцией в марте 2013 года. Впоследствии его уволили после "серьезных нарушений" этических правил.
- Третьим подозреваемым является Родольф Джаар, который использует псевдоним "Виски". В 2013 году его приговорили к почти 4 годам заключения. На слушании приговора защитник Джаара сказал суду, что его клиент был конфиденциальным источником для правительства США в течение нескольких лет до вынесения ему обвинения.
Правоохранители Гаити задержали уже 23 подозреваемых в убийстве президента. Однако пока нет четкого представления о том, кто и почему заказал его.
Убийство Моиза: основное
- В ночь на 7 июля убили президента Гаити Жовенеля Моиза. Организованная преступная группа атаковала резиденцию главы государства. Позже стало известно, что Моиза пытали перед убийством.
- Из-за опасений серьезного кризиса власти попросили США прислать войска для защиты ключевой инфраструктуры.