В частности, правоохранители Гаити разыскивают Джона Джоэла Джозефа – бывшего сенатора парламента страны и противника партии "Тет Кале", к которой принадлежал Моиз.

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Заявления Джозефа в отношении Моиза

В 2020 году на опубликованном в ютубе видео Джозеф сравнил Моиза с коронавирусом. Тогда он заявлял, что при президентстве Моиза люди умирали от голода и всплеска насилия.

Другие подозреваемые, которых объявили в розыск

Полиция разыскивает еще одного человека – Джозефа Феликса Бадио. Ранее он работал в Министерстве юстиции Гаити и присоединился к правительственному подразделению по борьбе с коррупцией в марте 2013 года. Впоследствии его уволили после "серьезных нарушений" этических правил.

Третьим подозреваемым является Родольф Джаар, который использует псевдоним "Виски". В 2013 году его приговорили к почти 4 годам заключения. На слушании приговора защитник Джаара сказал суду, что его клиент был конфиденциальным источником для правительства США в течение нескольких лет до вынесения ему обвинения.

Правоохранители Гаити задержали уже 23 подозреваемых в убийстве президента. Однако пока нет четкого представления о том, кто и почему заказал его.

Убийство Моиза: основное