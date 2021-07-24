На фейсбук-сторінці російського посольства в Японії, де проходить Олімпіада, з'явилася заява. Дипломати розпинаються, мовляв, "Крим є невід'ємною частиною Росії".

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У дипвідомстві бідкаються, що на сайті Олімпіади з'явилася карта з нібито некоректним зображенням територіальної приналежності Криму. Півострів вони називають російським.

Крим повернувся до складу Росії внаслідок вільного волевиявлення його жителів на референдумі, проведеному у повній відповідності до міжнародних стандартів,

– цинічно заявили росіяни.

"Тобто Крим є невід'ємною частиною Російської Федерації, питання про його приналежність остаточно і безповоротно закрите", – намагалися у посольстві.

Завершуючи допис, дипломати висловили сподівання, що карту повернуть до попереднього вигляду. Мовляв, цьому має сприяти "очевидна правова та об'єктивна реальність".

Зверніть увагу! Нелегітимний референдум про статус Криму відбувся 16 березня 2014 року. ООН, СНД, ЄС ОБСЄ й весь цивілізований світ не визнають його результатів.

Допис прокоментував Чубаров

На публікацію відреагував голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. Він звернув увагу на те, що так зване "вільне волевиявлення" насправді відбувалося під дулом автоматів російських військ, які вторглися на півострів.

Крим є територією України, яку тимчасово окупувала Росія. Така ж очевидність, як і те, що південна група Курильських островів – Ітуруп, Шикотан, Кунашир і Хабомай – є територією Японії,

– зазначив він.

Неправильна карта на сайті Олімпіади-2020

Скандал спалахнув через мапу Olympics Cheer Zone на офіційному сайті змагань. Карта розділяла "кордоном" материкову частину України й тимчасово окупований Крим.

Згодом мапа зникла із сайту. Коли її повернули, півострів вже був українським. Водночас Міжнародний олімпійський комітет попросив вибачення за цей інцидент.

Довідка. Замість команди "Росії" на змаганнях в Японії виступає команда Олімпійського комітету Росії (Russian Olympic Committe). Все через допінг-скандал.