Пользователи соцсетей делятся забавными картинками и анекдотами. Самые смешные для вас собрал 24 Канал.

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Мемы о пятнице, 13-го

Некоторые пользователи шутят, что на пятницу, 13 июня, лучше перенести Хэллоуин. Ведь соответствующая атмосфера уже есть. Другие же отмечают, что это день, когда ноутбук обязательно зависнет на презентации, а кофеварка "решит уйти в отпуск".

Мы же подчеркиваем, что никаких научных доказательств повышенной аварийности, преступности или несчастных случаев именно в пятницу, 13-го, нет. Но если человек верит, что дата несчастливая, его действия могут быть более осторожными, тревожными, а значит - менее успешными.



Мемы про пятницу, 13-го / Фото из сети



Котик договорился, все будет хорошо / Фото из сети



Актуально до сих пор / Фото из соцсетей



Йой, най будет / Фото из соцсетей



Клоун поздравляет с пятницей, 13-го / Фото из соцсетей

Анекдоты о пятнице, 13-го / Фото из соцсетей

Мужик собрался покончить жизнь самоубийствоммогубством. Стоит на мосту, готовится прыгнуть в реку. Вдруг сзади кто-то хлопает его по плечу: "Извините, пожалуйста, а котят не захватите?".

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Говорят, каждый умирающий за несколько секунд до смерти думает об одном: "Ну зачем было отдавать кредит, если все так произошло?".

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Девушка была хорошо сложена... Только рука как-то неаккуратно торчала из чемодана.

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В суде:

– Обвиняемый, скажите, зачем Вы пытались убить потерпевшего?

– Просто я хотел показать ему другую жизнь...

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Ночное кладбище – это, пожалуй, единственное место на земле, где нетрезвого мужика с битой испугаешься меньше, чем одинокой маленькой девочки в белом платьице с косичками и бантиками...