Користувачі соцмереж діляться кумедними картинками та анекдотами. Найсмішніші для вас зібрав 24 Канал.

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Меми про п'ятницю, 13-го

Деякі користувачі жартують, що на п'ятницю, 13 червня, краще перенести Гелловін. Адже відповідна атмосфера вже є. Інші ж зазначають, що це день, коли ноутбук обов'язково зависне на презентації, а кавоварка "вирішить піти у відпустку".

Ми ж наголошуємо, що ніяких наукових доказів підвищеної аварійності, злочинності або нещасних випадків саме у п'ятницю, 13-го, немає. Але якщо людина вірить, що дата нещаслива, її дії можуть бути обережнішими, тривожнішими, а отже — менш успішними.



Меми про п'ятницю, 13-го / Фото з мережі



Котик домовився, все буде добре / Фото з мережі



Актуально і досі / Фото з соцмереж



Йой, най буде / Фото з соцмереж



Клоун вітає з п'ятницею, 13-го / Фото з соцмереж

Анекдоти про п'ятницю, 13-го

Мужик зібрався покінчити життя самогубством. Стоїть на мосту, готується стрибнути в річку. Раптом ззаду хтось плескає його по плечу: "Вибачте, будь ласка, а кошенят не захопите?".

***

Кажуть, кожен вмираючий за кілька секунд до смерті думає про одне: "Ну навіщо було віддавати кредит, якщо все так сталося?".

***

Дівчина була добре складена... Тільки рука якось неакуратно стирчала з валізи.

***

В суді:

– Обвинувачений, скажіть, навіщо Ви намагалися вбити потерпілого?

– Просто я хотів показати йому інше життя...

***

Нічне кладовище – це, мабуть, єдине місце на землі, де нетверезого мужика з битою злякаєшся менше, ніж самотньої маленької дівчинки в білому платтячку з косичками і бантиками...