Сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского историка и главу Института национальной памяти Александра Алферова.

Смотрите также Был ли Иван Мазепа предателем на самом деле и кому выгодно, чтобы вы так думали

Какой физический недостаток имел Ярослав Мудрый?

Историк рассказал, что киевского князя Ярослава Мудрого в детстве жестко дразнили из-за физического недостатка.

По словам Алферова, еще в юном возрасте Ярослав вывихнул правую ногу, а впоследствии сломал ее. Травмы зажили неправильно, вследствие чего будущий князь всю жизнь хромал. Этот факт подтверждается исследованием его скелета, проведенным еще до Второй мировой войны.

Памятник Ярославу Мудрому в Киеве / Фото "Город Кия"

Именно из-за хромоты враги Ярослава использовали оскорбительные прозвища – "хромой" или "хромой".

Несмотря на это, физический недостаток не помешал Ярославу войти в историю как одному из самых мудрых и успешных правителей Киевской Руси.

Почему Ярослава Мудрого называют "тестем Европы"?

В программе "В поисках истины" рассказывается, что благодаря своей активной династической политике, которая сделала Киевскую Русь важным игроком в средневековой Европе, Ярослав Мудрый получи прозвище "тесть Европы".

Его дети заключали браки с представителями самых влиятельных королевских семей:

дочь Анна стала королевой Франции;

дочь Елизавета – королевой Норвегии и Дании;

дочь Анастасия – королевой Венгрии.

Эти брачные союзы сделали Ярослава родственником многих европейских монархов и значительно укрепили международный авторитет Киевской Руси.

Почему Ярослава получил прозвище Мудрый?