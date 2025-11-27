Сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского историка и главу Института национальной памяти Александра Алферова.
Какой физический недостаток имел Ярослав Мудрый?
Историк рассказал, что киевского князя Ярослава Мудрого в детстве жестко дразнили из-за физического недостатка.
По словам Алферова, еще в юном возрасте Ярослав вывихнул правую ногу, а впоследствии сломал ее. Травмы зажили неправильно, вследствие чего будущий князь всю жизнь хромал. Этот факт подтверждается исследованием его скелета, проведенным еще до Второй мировой войны.
Именно из-за хромоты враги Ярослава использовали оскорбительные прозвища – "хромой" или "хромой".
Несмотря на это, физический недостаток не помешал Ярославу войти в историю как одному из самых мудрых и успешных правителей Киевской Руси.
Почему Ярослава Мудрого называют "тестем Европы"?
В программе "В поисках истины" рассказывается, что благодаря своей активной династической политике, которая сделала Киевскую Русь важным игроком в средневековой Европе, Ярослав Мудрый получи прозвище "тесть Европы".
Его дети заключали браки с представителями самых влиятельных королевских семей:
- дочь Анна стала королевой Франции;
- дочь Елизавета – королевой Норвегии и Дании;
- дочь Анастасия – королевой Венгрии.
Эти брачные союзы сделали Ярослава родственником многих европейских монархов и значительно укрепили международный авторитет Киевской Руси.
Почему Ярослава получил прозвище Мудрый?
Ярослава Мудрого, вероятно, начали называть так из-за его активной государственной и культурной деятельности. Именно во время его правления в Киевской Руси произошло значительное развитие образования и культуры.
Именно Ярослав основал при Софийском соборе первую школу, создал большую библиотеку в Киеве, а грамотность постепенно распространялась среди населения. Князь также инициировал перевод и переписывание многочисленных книг.
В то же время Ярослав значительное внимание укреплению государства, усилению границ, стабилизации внутреннего положения и проведении реформ. Одним из ключевых достижений его правления стало составление сборника законов "Русская правда".