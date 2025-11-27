Сообщает 24 Канал со ссылкой на украинского историка и главу Института национальной памяти Александра Алферова.

Какой физический недостаток имел Ярослав Мудрый?

Историк рассказал, что киевского князя Ярослава Мудрого в детстве жестко дразнили из-за физического недостатка.

По словам Алферова, еще в юном возрасте Ярослав вывихнул правую ногу, а впоследствии сломал ее. Травмы зажили неправильно, вследствие чего будущий князь всю жизнь хромал. Этот факт подтверждается исследованием его скелета, проведенным еще до Второй мировой войны.

Памятник Ярославу Мудрому

Памятник Ярославу Мудрому в Киеве / Фото "Город Кия"

Именно из-за хромоты враги Ярослава использовали оскорбительные прозвища – "хромой" или "хромой".

Несмотря на это, физический недостаток не помешал Ярославу войти в историю как одному из самых мудрых и успешных правителей Киевской Руси.

Почему Ярослава Мудрого называют "тестем Европы"?

В программе "В поисках истины" рассказывается, что благодаря своей активной династической политике, которая сделала Киевскую Русь важным игроком в средневековой Европе, Ярослав Мудрый получи прозвище "тесть Европы".

Его дети заключали браки с представителями самых влиятельных королевских семей:

  • дочь Анна стала королевой Франции;
  • дочь Елизавета – королевой Норвегии и Дании;
  • дочь Анастасия – королевой Венгрии.

Эти брачные союзы сделали Ярослава родственником многих европейских монархов и значительно укрепили международный авторитет Киевской Руси.

Почему Ярослава получил прозвище Мудрый?

  • Ярослава Мудрого, вероятно, начали называть так из-за его активной государственной и культурной деятельности. Именно во время его правления в Киевской Руси произошло значительное развитие образования и культуры.

  • Именно Ярослав основал при Софийском соборе первую школу, создал большую библиотеку в Киеве, а грамотность постепенно распространялась среди населения. Князь также инициировал перевод и переписывание многочисленных книг.

  • В то же время Ярослав значительное внимание укреплению государства, усилению границ, стабилизации внутреннего положения и проведении реформ. Одним из ключевых достижений его правления стало составление сборника законов "Русская правда".