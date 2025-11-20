Например, уже очень много лет идут споры относительно того, был ли гетман Иван Мазепа предателем. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Украина Модерна".

Что именно сделал Мазепа?

Гетмана Ивана Мазепу веками подавали в истории как предателя, однако что произошло на самом деле? До 1708 года Украина была в вассальной, но автономной позиции по отношению к Московии, однако российский правитель Петр I начал вмешиваться в дела Гетманщины и существенно ограничивать автономию.



Иван Мазепа – гетман / Фото Dovidka

Поэтому Иван Мазепа в ноябре 1708 года решил изменить союз и перешел на сторону крупнейшего тогдашнего врага современной России – Швеции.

После этого его начали считать "предателем", однако это неправильно, ведь он не предавал собственный народ, а наоборот поставил его интересы на первое место. Мазепа понимал, что рискует потерять любую автономию и не мог этого допустить.

Фактически, он – лидер, который наоборот сделал для своего народа все.

Почему Мазепу считают предателем?

Стоит отметить, что это – результат трех столетий российской пропаганды, ведь это видение россиян. Долгие годы Мазепа был едва ли не самым презираемым украинцем со стороны этого народа, который и сейчас не дает покоя.

Из-за того, что Украина длительное время находилась под оккупацией Российской империи, СССР и вообще была под влиянием России сформировал миф о "предателе", который совсем не соответствует действительности.

Как Петр І отомстил Мазепе?

Российский правитель не мог стерпеть того, что его вассал перешел на сторону Швеции, поэтому впоследствии после этого произошла трагедия, которая вошла в историю под названием "Батуринская резня".

У Википедии говорится, что московские войска вырезали и выжгли всех жителей города, независимо от возраста и пола. По разным оценкам погибло от 11 до 15 тысяч батуринцев.

