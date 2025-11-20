Наприклад, вже дуже багато років точаться суперечки стосовно того, чи був гетьман Іван мазепа зрадником. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Україна Модерна".

Що саме зробив Мазепа?

Гетьмана Івана Мазепу століттями подавали у історії як зрадника, однак що сталось насправді? До 1708 року Україна була у васальній, але автономній позиції щодо Московії, однак російський правитель Петро І почав втручатись у справи Гетьманщини та суттєво обмежувати автономію.



Іван Мазепа – гетьман / Фото Dovidka

Через це Іван Мазепа у листопаді 1708 року вирішив змінити союз та перейшов на бік найбільшого тогочасного ворога сучасної Росії – Швеції.

Після цього його почали вважати "зрадником", однак це неправильно, адже він не зраджував власний народ, а навпаки поставив його інтереси на перше місце. Мазепа розумів, що ризикує втратити будь-яку автономію і не міг цього допустити.

Фактично, він – лідер, який навпаки зробив для свого народу все.

Чому Мазепу вважають зрадником?

Варто наголосити, що це – результат трьох сторіч російської пропаганди, адже це бачення росіян. Довгі роки Мазепа був чи не найбільш зневаженим українцем з боку цього народу, який і зараз не дає спокою.

Через те, що Україна тривалий час перебувала під окупацією Російської імперії, СРСР та загалом була під впливом Росії сформував міф про "зрадника", який зовсім не відповідає дійсності.

Як Петро І помстився Мазепі?

Російський правитель не міг стерпіти того, що його васал перейшов на бік Швеції, тому згодом після цього відбулась трагедія, яка увійшла до історії під назвою "Батуринська різанина".

У Вікіпедії мовиться, що московські війська вирізали та випалили всіх мешканців міста, незалежно від віку і статі. За різними оцінками загинуло від 11 до 15 тисяч батуринців.

