Например, князя Владимира называли Великим и, безусловно, для этого были причины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на dovidka.

Почему Владимира называли Великим?

Владимира Великого начали так называть из-за его деятельности. Он сделал большой вклад в развитие государства и принял одно из важнейших решений в истории: принял христианство.



Владимир Великий был известным деятелем / Портрет князя

Это нельзя переоценить, ведь на тот момент все государства, которые были на международной политической арене, были христианскими, поэтому именно это способствовало закреплению Киевской Руси в политике.

Более того, именно Владимир Великий ввел украинскую валюту – гривну. Фактически, князю Владимиру удалось создать политический образ и репутацию для Киевской Руси. Благодаря этому государство начали воспринимать серьезно.

Большинство тогдашних европейских правителей нуждались в помощи Владимира Великого. Он не отказывал и продолжал развивать дипломатические связи.

Почему Ярослава называли Мудрым?

Ярослав Мудрый получил свою фамилию благодаря культурному и образовательному развитию, состоявшегося во время его правления, включая основание школы при Софийском соборе и созданием библиотеки в Киеве.

Этот князь уделял большое внимание укреплению государства, его границ и стабилизации внутреннего положения. Он провел ряд реформ, которые помочь наладить общественную жизнь. Кроме этого, при его правлении заключили сборник законов "Русская правда". Именно он стал основой для развития судебной системы, говорится в Википедии.

Почему княгиня Ольга мстила древлянам?