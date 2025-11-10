Княгиня Ольга известна тем, что была единственной правительницей Киевской Руси и тем, что очень масштабно отомстила древлянам за смерть своего мужа Игоря. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Википедию.
Почему Ольга мстила аж 4 раза?
Ольга взошла на престол после трагической гибели Игоря, которого убили древляне. Она стала единственной правительницей в Украине. В то же время женщина не забыла древлянам того, что они сделали с ее мужем. Ольга не ограничилась одной местью: гнев княгини настигал древлян четыре раза.
Княгиня Ольга мстила древлянам 4 раза / Икона из Владимирского собора Киева
Историки соглашаются, что у ее мести была не одна цель. Она не только хотела отомстить за смерть мужа, но и приложила усилия, чтобы обуздать племя древлян и укрепить власть Киева. Фактически, княгиня Ольга совершила месть не только из личных намерений, но и из-за понимания опасности дерзости древлян.
Как Ольга отомстила древлянам?
Ее месть состояла из 4 этапов:
- Ольга сожгла первых послов, которые пришли, чтобы сватать ее за их князя;
- следующую группу послов она закрыла в бане и сожгла их заживо;
- затем пригласила древлян на поминки по Игорю в Искоростене, где ее воины устроили резню. Тогда убили примерно 5 тысяч древлян;
- и последний этап мести – едва ли не самый известный. Ольга пошла походом на древлян и сожгла их столицу с помощью голубей.
Сколько наложниц было у Владимира Великого?
В то же время внук княгини Ольги Владимир Великий также вошел в историю. Он известен тем, что при его правлении Киевская Русь стала христианским государством, однако до этого о Владимире ходили разные слухи.
У "Повести временных лет" говорится, что у него была почти тысяч наложниц и 8 законных жен. В частности, упоминаются гаремы с 300 наложницами в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 в Берестовом, то есть он удерживал до 800 наложниц.
Что еще известно о княгине Ольге?
- Юридически Ольга никогда не имела титула княгини. После смерти Игоря его преемником стал сын Святослав, но тогда он был слишком мал для того, чтобы взойти на престол, поэтому Ольга стала регенткой. Ее называли "княгиней" из-за того, что она имела большой авторитет.
- За время правления Ольги было были установлены хорошие дипломатические отношения с Византийской империей, ведь она работала для закрепления Киевской Руси на международной арене. По легендам, именно в Константинополе Ольга приняла крещение под именем Елена.
- В то же время точно неизвестно, откуда именно она происходит. Есть по меньшей мере 3 версии происхождения Ольги.