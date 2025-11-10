Журналистам удалось пообщаться с подростком, фото которого облетело мир. Больше о нем расскажет 24 Канал со ссылкой на агентство Associated Press.
Интересно Не стремятся к карьерному росту и большим зарплатам: чего хочет современная молодежь на работе
Кем оказался загадочный юноша?
Звездой соцсетей стал Педро Элиас Гарсон Дельво – ему 15 лет. В день ограбления Лувра он с мамой и дедушкой, с которыми живет в 30 километрах от Парижа, решил поехать на экскурсию, еще не зная, что музей не работает. И это его удивило по прибытии в Париж. Когда Педро подошел к полицейским, чтобы расспросить их, что случилось, его фотограф Associated Press сделал ту самую фотографию.
Сам Педро только через 4 дня узнал, что его фото стало вирусным. Фактически, юноша "проснулся звездой". А причиной этого стал необычный наряд парня.
Люди говорили: "Ты стал звездой". Я был поражен, что только с одним фото можно стать вирусным за несколько дней,
– говорит парень.
Как Педро рассказал журналистам, уже около года он подбирает одежду, вдохновляясь стилем ХХ века. А еще ему нравится стиль таких персонажей как Шерлок Холмс и Эркюль Пуаро.
Дедушка Педро был куратором музея-дворца XVIII века и его мама фактически выросла там. Она же и приучила его к посещению музеев.
Парень говорит, что ему нравится элегантность и он в такой одежде даже ходит в школу. Правда, шляпу-федору он надевает только на выходные, праздники и в дни, когда посещает музеи. Кстати, на том же фото его шляпа наклонена в стиле героя французского Движения сопротивления во времена Второй мировой войны Жана Мулена.
Многих людей удивило то, что "загадочному мужчине" всего 15 лет.
Что надо знать об ограблении Лувра?
Утром 19 октября двое молодых людей за 7 минут ограбили самый известный музей мира – Лувр. Уже через неделю двух подозреваемых арестовали. Позже – еще двух. Однако троих из них уже отпустили.
Злоумышленники похитили драгоценности, связанные с Наполеоном III, в частности корону императрицы Евгении
Лувр остановил работу, но уже через 3 дня снова открыл свои двери для посетителей.
Однако музей передал часть драгоценностей на хранение в Банк Франции, где хранится золотой запас страны.