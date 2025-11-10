Журналістам вдалося поспілкуватися з підлітком, фото якого облетіло світ. Більше про нього розповість 24 Канал з посиланням на агентство Associated Press.

Ким виявився загадковий юнак?

Зіркою соцмереж став Педро Еліас Гарсон Дельво – йому 15 років. У день пограбування Лувру він з мамою та дідусем, з якими живе за 30 кілометрів від Парижа, вирішив поїхати на екскурсію, ще не знаючи, що музей не працює. І це його здивувало після прибуття в Париж. Коли Педро підійшов до поліціянтів, аби розпитати їх, що трапилося, його фотограф Associated Press зробив ту саму світлину.

Сам Педро лише через 4 дні дізнався, що його фото стало вірусним. Фактично, юнак "прокинувся зіркою". А причиною цього стало незвичне вбрання хлопця.

Люди казали: "Ти став зіркою". Я був вражений, що лише з одним фото можна стати вірусним за кілька днів,

– каже хлопець.

The man in the fedora, who looks like he came out of a detective film noir from the 1940s is an actual French police detective who’s investigating the theft of the Crown Jewels at the Louvre. Pure aesthetic. pic.twitter.com/XgpgscYGDz — Ian Miles Cheong (@ianmiles) October 22, 2025

Як Педро розповів журналістам, уже близько року він підбирає одяг, надихаючись стилем ХХ століття. А ще йому до вподоби стиль таких персонажів як Шерлок Холмс та Еркюль Пуаро.

Дідусь Педро був куратором музею-палацу XVIII століття і його мама фактично виросла там. Вона ж і привчила його до відвідування музеїв.

Хлопець каже, що йому подобається елегантність і він в такому одязі навіть ходить до школи. Щоправда, капелюх-федору він одягає тільки на вихідні, свята та в дні, коли відвідує музеї. До речі, на тому самому фото його капелюх нахилений у стилі героя французького Руху опору в часи Другої світової війни Жана Мулена.

Багатьох людей здивувало те, що "загадковому чоловіку" лише 15 років.

Що треба знати про пограбування Лувру?