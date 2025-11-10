Княгиня Ольга відома тим, що була єдиною правителькою Київської Русі та тим, що дуже масштабно помстилась древлянам за смерть свого чоловіка Ігоря. Про це пише 24 Канал із посиланням на Вікіпедію.

Чому Ольга мстилась аж 4 рази?

Ольга зійшла на престол після трагічної загибелі Ігоря, якого вбили древляни. Вона стала єдиною правителькою в Україні. Водночас жінка не забула древлянам того, що вони зробили з її чоловіком. Ольга не обмежилась однією помстою: гнів княгині наздоганяв древлян чотири рази.



Княгиня Ольга мстилась древлянам 4 рази / Ікона з Володимирського собору Києва

Історики погоджуються, що у її помсти була не одна мета. Вона не тільки хотіла помститись за смерть чоловіка, а й доклала зусиль, щоб приборкати плем'я древлян та зміцнити владу Києва. Фактично, княгиня Ольга вчинила помсту не тільки з особистих намірів, а й через розуміння небезпеки зухвалості древлян.

Як Ольга помстилася древлянам?

Її помста складалась із 4 етапів:

Ольга спалила перших послів, які прийшли, щоб сватати її за їхнього князя;

наступну групу послів вона закрила у лазні та спалила їх живцем;

потім запросила древлян на поминки за Ігорем у Іскоростені, де її воїни влаштували різанину. Тоді вбили приблизно 5 тисяч древлян;

і останній етап помсти – чи не найвідоміший. Ольга пішла походом на древлян та спалила їхню столицю за допомогою голубів.

Скільки наложниць було у Володимира Великого?

Водночас онук княгині Ольги Володимир Великий також увійшов в історію. Він відомий тим, що за його правління Київська Русь стала християнською державою, однак до цього про Володимира ходили різні чутки.

У "Повісті минулих літ" мовиться, що у нього була майже тисяч наложниць та 8 законних дружин. Зокрема, згадуються гареми з 300 наложницями у Вишгороді, 300 у Білгороді та 200 у Берестовому, тобто він утримував до 800 наложниць.

Що ще відомо про княгиню Ольгу?