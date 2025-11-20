Кто же такие nepo babies, почему их так недолюбливают – расскажет 24 Канал со ссылкой на The New York Times. Заодно выясним, кто был самой известной украинской nepo baby.

Интересно Задолго до 1991: когда появились первые украинские банкноты и почему их быстро убрали из обращения

Кто же такие nepo babies?

Термин nepo babies является сочетанием слов "непотизм" и "ребенок". С последним все понятно, а вот непотизм в классическом понимании – это предоставление преимущества в назначениях на должности своих родственников и знакомых независимо от их умений и навыков. Условно, когда директор фирмы назначает на должность главного бухгалтера далекого от этого дела человека, который является его племянником.

В то же время nepo babies, то есть "дети непотизма" – это дети богатых и влиятельных родителей, которые используют связи и знакомства. Их часто обвиняют в том, что причиной их достижений является именно происхождение, а не талант.

Современная молодежь считает, что nepo babies имеют славу и успех не заслуженно. Обостренное чувство справедливости вызывает критику этого явления. Чаще всего примером nepo babies является дочь Бейонсе Блю Айви Картер, которая является самой молодой лауреаткой "Грэмми".

Выступление Бейонсе с дочкой Блю Айви Картер: смотрите видео

А как насчет украинских nepo babies?

И в Украине такие дети есть. Если мы говорим об известных детях не менее известных родителей, то здесь могут в списке оказаться:

София Андрухович, дочь Юрия Андруховича;

Оксана Пахлевская, дочь Лины Костенко дочь Лины Костенко;

Тоня Матвиенко, дочь Нины Матвиенко;

Мария Яремчук, дочь Назария Яремчука;

Филипп Коляденко, сын Дмитрия и Елены Коляденко.

Этот список можно продолжать, но дело в том, что этот термин не всегда является негативным, хотя его многие воспринимают именно так.

Хотя если пополнить список известными людьми, за спинами которых стоят родители-бизнесмены, то картина в определенной степени становится другой. Однако сейчас речь не об этом.

Как отмечает певица и блогерша Туча, хотя более 100 лет назад понятие nepo babies не существовало, но в Украине ооди была выдающаяся фигура, которая бы вписалась в это понятие. И речь идет о писательнице, поэтессе и драматурге – Лесе Украинке.



Леся Украинка / Архивное изображение

Она имела аристократическое происхождение, ее мать – Елена Пчилка, писательница и меценатка, составительница первого женского альманаха в Украине "Первый венок". Она училась у лучших учителей, имела доступ к литературе как оригинальной и переводной, музыке ее учил сам Николай Лысенко. То есть фактически сейчас бы Лесю Украинку смело могли назвать nepo baby.

Согласитесь, если привести пример Леси Украинки, то можно понять, что термин не всегда отрицательный. Потому что одно дело иметь связи или даже использовать их, а другое – иметь талант, который имеющиеся ресурсы помогают раскрыть.

Однако nepo babies сейчас является вопросом острых дискуссий среди представителей молодого поколения.

Что нужно знать о Лесе Украинке?