Леся Украинка не просто была "вечнобольной", которая только "вызывает сочувствие". 24 Канал собрал для вас факты из жизни великой поэтессы, о которых не рассказывают в школе.

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Не была ни одного дня в школе

Леся Украинка получила прекрасное образование, однако в домашних условиях. Елена Пчилка считала, что лучше ее детям получить начальное образование дома, ведь школы были русифицированными и писательница не хотела, чтобы это касалось их.

Младшая сестра Леси, Изидора Косач-Борисова, впоследствии стала студенткой Киевского политехнического института, однако сама поэтесса так и нигде не училась. Вероятно, причиной этого стала болезнь.

Однако Леся овладела по меньшей мере 10 языками, в частности немецким, французским, английским, итальянским, русским, польским, латынью, греческим, болгарским и даже древнеегипетским на базовом уровне. Это позволило ей переводить произведения Гомера, Гете, Гейне, Байрона, Данте, Гюго, А в 19 лет она написала учебник по древней истории для младших братьев и сестер.

Любила женатого мужчину

Первой любовью Леси Украинки был женатый мужчина. В 19 лет поэтесса призналась в чувствах Михаилу Славинскому – молодому юристу, который был женат и на 10 лет старше Леси.

Конечно, чувства поэтессы остались без ответа. Этот эпизод отражен в стихотворении "Твои письма всегда пахнут увядшими розами".

Переосмысливала Библию

Леся Украинка была интеллектуалкой мирового масштаба. Об этом, в частности, свидетельствуют ее глубокие переосмысления библейских сюжетов, которые некоторые могут назвать и богохульством. Однако таким образом Леся Украинка освещала глубокие темы, используя собственное видение сюжетов из Евангелия.

Например, драматическая поэма "Одержимая", которую Леся Украинка написала после смерти Сергея Мержинского, переосмысливает историю Марии Магдалины и повествует не только о ее духовной, но и физической одержимости.

Драматическая поэма "На поле крови" повествует отличную историю от той, что можно прочитать в Библии. Иуда Искариот не покончил жизнь самоубийством после казни Иисуса, а продолжил свою жизнь и в разговоре с паломником говорит о своем видении истории Спасителя и своей роли в его смерти.

О переосмыслении христианства Леси Украинки можно узнать гораздо больше в разговорах писательницы Оксаны Забужко и предстоятеля УГКЦ Святослава в книге "Апокрифы".

Ее гроб несли женщины

Лесю Украинку можно назвать феминисткой. Она боролась за права женщин и даже несмотря на болезнь не хотела вызывать сочувствие или жалость к себе.

История Леси вдохновляла многих женщин. Поэтому во время похорон на Байковом кладбище в 1913 году ее гроб несли 6 женщин – приятельниц поэтессы. В частности актрисы Валерия Пахаревская и Наталья Дорошенко.

Интересно, что царское правительство боялось, что похороны могут перерасти в митинг, поэтому любые речи запретили. Поэтому все присутствующие в знак протеста сначала час пели "Вечная память" (вместо того, чтобы спеть трижды), а потом долго стояли молча на кладбище – это был протест против запрета произносить речи.