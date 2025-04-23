Сервантес и Шекспир умерли в один день, но по разным календарям: первый – по григорианскому, а второй – по юлианскому, то есть с разницей в 10 дней и именно 23 апреля стало Всемирным днем книги. Малоизвестные факты о Мигеле де Сервантесе собрал для вас 24 Канал.

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Потерял руку на войне

Мигель де Сервантес был участником войны Священной лиги против Османской империи. Одна из самых масштабных битв этой войны состоялась в 1571 году при Лепанто. Там Сервантес, который был на борту корабля "Маркиз", несмотря на болезнь сражался и получил 3 ранения. Одно из них привело к параличу левой руки.

Я потерял левую руку за правое дело,

– писал позже Сервантес.



Мигель де Сервантес / Портрет

Тогда христианский союз разбил флот османов и одержал блестящую победу. Поэтому Сервантес гордился своим участием в этой войне.

А что касается руки, то он еще и шутил, что и так ею не пользовался, потому что был правшой.

5 лет провел в рабстве

Корабль "Маркиз", который возвращался с войны, захватили пираты. Членов экипажа, в частности Сервантеса, продали в рабство в Алжире.

Он 4 раза пытался убежать, однако это было напрасно. Его избивали и пытали. И только через 5 лет его выкупили монахи, то же Сервантес смог вернуться в Испанию.

Создал пародию, ставшую шедевром

В наше время Сервантес мог бы стать стендап-комиком, потому что очень уж любил шутить и, как говорят на сленге". "стебаться". Например, его ужасно раздражали рыцарские романы, которые в то время были на пике популярности.

Поэтому писатель решил создать пародию на рыцарский роман, чтобы высмеять этот жанр. Но неожиданно для самого Сервантеса, пародия получила невероятную популярность и до сих пор является известной – речь идет о романе "Дон Кихот".



Мигель де Сервантес / Портрет

Был заключен в тюрьму из-за ошибки

Интересно, что и на родине Сервантес дважды был в тюрьме. После возвращения в Испанию он стал сборщиком налогов на нужды флота. Впервые его посадили на полгода за недостаток средств, и оказалось, что это была бухгалтерская ошибка самого Сервантеса.

Затем Сервантес покрывал собственные нужды из налогов, когда ему задерживали зарплату, а банкир, через которого писатель передавал деньги в сказку – обанкротился. Поэтому его обвинили в халатности и посадили в тюрьму во второй раз.

Интересно, что именно во время второго заключения у Сервантеса появилась идея создать "Дона Кихота".

Еще 10 лет назад могилу Сервантеса считали утраченной

После смерти Мигеля де Сервантеса похоронили в монастыре в Мадриде, но его позже перестроили, поэтому могила писателя была потеряна.

И несколько веков прах Сервантеса считался утерянным, пока в 2015 году ученым не удалось найти останки, которые вероятно принадлежат писателю. Этот факт подтверждает и ДНК-анализ.



Мигель де Сервантес / Портрет

Интересно, что сейчас монастырь, где похоронен Сервантес, расположен на улице Лопе де Веги – литературного соперника Сервантеса, который фактически вытеснил его из драматургии.