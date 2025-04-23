Сервантес та Шекспір померли в один день, але за різними календарями: перший – за григоріанським, а другий – за юліанським, тобто з різницею в 10 днів і саме 23 квітня стало Всесвітнім днем книги. Маловідомі факти про Мігеля де Сервантеса зібрав для вас 24 Канал.

Зверніть увагу Сам готував собі, не любив розкоші та обожнював танго: 5 маловідомих фактів про Папу Франциска

Втратив руку на війні

Мігель де Сервантес був учасником війни Священної ліги проти Османської імперії. Одна з наймасштабніших битв цієї війни відбулася у 1571 році при Лепанто. Там Сервантес, котрий був на борту корабля "Маркіз", попри хворобу бився і зазнав 3 поранення. Одне із них призвело до паралічу лівої руки.

Я втратив ліву руку за праве діло,

– писав пізніше Сервантес.



Мігель де Сервантес / Портрет

Тоді християнський союз розбив флот османів і здобув блискучу перемогу. Тому Сервантес пишався своєю участю у цій війні.

А щодо руки, то він ще й жартував, що і так нею не користувався, бо був правшею.

5 років провів у рабстві

Корабель "Маркіз", котрий повертався з війни, захопили пірати. Членів екіпажу, зокрема Сервантеса, продали у рабство в Алжирі.

Він 4 рази намагався втекти, проте це було марно. Його били та катували. І тільки через 5 років його викупили ченці, то ж Сервантес зміг повернутися до Іспанії.

Створив пародію, що стала шедевром

У наш час Сервантес міг би стати стендап-коміком, бо дуже вже любив жартувати та, як кажуть на сленгу". "стібатися". Наприклад, його жахливо дратували лицарські романи, котрі в той час були на піку популярності.

То ж письменник вирішив створити пародію на лицарський роман, щоб висміяти цей жанр. Але неочікувано для самого Сервантеса, пародія здобула неймовірну популярність і досі є відомою – мова йде про роман "Дон Кіхот".



Мігель де Сервантес / Портрет

Був ув'язнений через помилку

Цікаво, що і на батьківщині Сервантес двічі був у в'язниці. Після повернення до Іспанії він став збирачем податків на потреби флоту. Вперше його ув'язнили на пів року за нестачу коштів, та виявилося, що це була бухгалтерська помилка самого Сервантеса.

Потім Сервантес покривав власні потреби з податків, коли йому затримували зарплатню, а банкір, через якого письменник передавав гроші в казку – збанкрутів. То ж його звинуватили в недбалості й ув'язнили вдруге.

Цікаво, що саме під час другого ув'язнення у Сервантеса з'явилася ідея створити "Дона Кіхота".

Ще 10 років тому могилу Сервантеса вважали втраченою

Після смерті Мігеля де Сервантеса поховали у монастирі в Мадриді, але його пізніше перебудували, то ж могила письменника була втрачена.

І кілька століть прах Сервантеса вважався загубленим, аж поки у 2015 році вченим не вдалося знайти останки, які ймовірно належать письменнику. Цей факт підтверджує і ДНК-аналіз.



Мігель де Сервантес / Портрет

Цікаво, що зараз монастир, де похований Сервантес, розташований на вулиці Лопе де Веги – літературного суперника Сервантеса, який фактично витіснив його з драматургії.