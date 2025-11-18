Это произошло задолго до восстановления украинской независимости и появления карбованцев и гривен. Больше расскажет 24 Канал со ссылкой на Украинский институт национальной памяти.
Когда появились первые украинские деньги?
Впервые украинские бумажные деньги появились во время освободительной борьбы. Если точнее – в 1918 году, когда еще не существовало СССР, который позже оккупировал Украину.
Разработку собственной валюты Центральная Рада инициировала после Третьего универсала, которым было провозглашено создание УНР. Впоследствии УЦР приняла закон о выпуске государственных кредитных билетов, которые назвали карбованцами. 1 карбованец содержал 17,424 доли целого золота и его разделение было на 2 гривны или 200 шагов.
Первую партию украинских банкнот в размере 100 рублей напечатали в типографии Василия Кульженко в Киеве, которая в то время была лучшей в стране.
Первая украинская банкнота / Фото УИНП
Дизайнером банкнот был Георгий Нарбут, который украсил карбованцы в стиле украинского барокко. Надписи на ней были на украинском, а также на языках меньшинств – польском, русском и иврите.
Но вскоре выпуск этой банкноты прекратили, поскольку из-за слабой защиты было много подделок. Интересно, что в том же 1918 году были напечатаны первые гривны.
Первые гривны УНР / Фото УИНП
Шаги возвращаются?
2 сентября 2024 года Национальный банк Украины объявил об инициировании изменения названия украинских разменных монет и вместо копейки вернуть шаги. Потому что во времена УНР гривны делились именно на шаги.
В то же время копейку считают российским термином, поэтому возвращение шагов может стать восстановлением исторической справедливости.
Соответствующее постановление зарегистрировано в Верховной Раде, но пока не принято. Поэтому оборотные монеты все еще остаются копейками.
Действительно ли будет банкнота 5 000 гривен?
В 1996 году самым большим номиналом гривны была банкнота 100 гривен. Впоследствии появились 200, 500 и 1 000.
Однако недавно в сети появилась информация, что якобы будет новая купюра – 5 000 гривен. На ней якобы будет изображен писатель Пантелеймон Кулиш.
Однако НБУ заявил, что это фейк, а изображение, которое используют в таких новостях – выставочный образец 2008 года. Планов создавать купюру 5 000 гривен сейчас в Украине нет.