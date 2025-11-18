Це сталося задовго до відновлення української незалежності й появи карбованців та гривень. Більше розповість 24 Канал з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

Коли з'явилися перші українські гроші?

Вперше українські паперові гроші з'явилися під час визвольних змагань. Якщо точніше – у 1918 році, коли ще не існувало СРСР, який пізніше окупував Україну.

Розробку власної валюти Центральна Рада ініціювала після Третього універсалу, яким було проголошено створення УНР. Згодом УЦР ухвалила закон про випуск державних кредитних білетів, які назвали карбованцями. 1 карбованець містив 17,424 частки цілого золота і його поділ був на 2 гривні або ж 200 шагів.

Першу партію українських банкнот у розмірі 100 карбованців надрукували у типографії Василя Кульженка у Києві, яка на той час була найкращою в країні.



Перша українська банкнота / Фото УІНП

Дизайнером банкнот був Георгій Нарбут, який оздобив карбованці у стилі українського бароко. Написи на ній були українською, а також мовами меншин – польською, російською та івритом.

Та невдовзі випуск цієї банкноти припинили, оскільки через слабкий захист було багато підробок. Цікаво, що у тому ж 1918 році були надруковані перші гривні.



Перші гривні УНР / Фото УІНП

Шаги повертаються?

2 вересня 2024 року Національний банк України оголосив про ініціювання зміни назви українських розмінних монет і замість копійки повернути шаги. Бо в часи УНР гривні поділялися саме на шаги.

Водночас копійку вважають російським терміном, тому повернення шагів може стати відновленням історичної справедливості.

Відповідна постанова зареєстрована у Верховній Раді, але поки що не ухвалена. Тому обігові монети все ще залишаються копійками.

