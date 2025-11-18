Повідомляє 24 Канал з посиланням на допис користувача @brovary_region у Threads.

Як можуть виглядати 5 тисяч гривень?

Мережею поширюється відео та інформація про можливу появу в Україні банкноти номіналом 5 тисяч гривень із портретом відомого українського письменника Пантелеймона Куліша.

Окрім портрета Куліша, на банкноті можна побачити палац Тарновських. Саме там збиралися відомі діячі української культури та вперше була представлена публіці картина Тараса Шевченка "Катерина".

У мережі показали можливий дизайн 5-тисячної купюри: дивіться відео

На купюрі також процитовано рядки з вірша Пантелеймона Куліша "Солониця":

"Виростайте, дітки,

В щасливу годину,

Ой рятуйте-визволяйте

Ще раз Україну!"

Крім того, на банкноті у відео можна помітити відмітку, що це – презентаційний зразок.

Як цю інформацію прокоментували у НБУ?

Як зазначила пресслужба НБУ, на відео показано презентаційний виріб "Пантелеймон Куліш", створений у 2008 році для демонстрації технологічних можливостей Банкнотно-монетного двору Національного банку України.

Презентаційний виріб "Пантелеймон Куліш" / Фото "Монети України та світу"

Цей виріб виготовлений БМД НБУ як друкована продукція, проте не є офіційною банкнотою, тому не міг і не може використовуватися як платіжний засіб. Презентаційні вироби випускалися лише в сувенірних буклетах для рекламних цілей.

В НБУ зауважили, що наразі не розробляють дизайн банкноти номіналом 5 000 гривень. Однак, якщо у майбутньому буде прийнято рішення щодо розширення номінального ряду гривні, про це обов'язково повідомлять громадськість.

