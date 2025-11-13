Наприклад, один із політичних діячів набрав стільки хабарів, що їхня вартість дорівнює восьми бюджетам країни. Про це пише 24 Канал із посиланням на loyer.

Ким був відомий корупціонер?

Один із найбільших корупціонерів в історії – китайський політичний діяч Нюхуру Хешень. Деталі його походження достеменно невідомі, проте він, ймовірно, мав покровителів, хоч рано втратив батька. Йому вдалося потрапити у привілейовану школу для маньчжурських дітей та закінчив її з відзнакою.



Хешень – відомий корупціонер / Фото з архіву

У 1772 році Хешень був призначений до престижної імператорської гвардії. Це стало значним переломним моментом у його кар'єрі. Всього за рік після зарахування на службу він дослужився до заступника міністра податків і очолив Департамент імператорського двору.

У якийсь момент своєї кар'єри Хешень займав понад 20 найважливіших державних посад. Ймовірно, на кожній із них він брав хабарі, адже список його майна вражає.

Отже, він мав: 3 000 кімнат у маєтках; більш як три тонни золота (скільки срібла – точно невідомо); 1 500 000 мідних монет, 1 200 шматків нефриту, 230 перлинних ниток, 10 великих рубінів, 40 великих сапфірів. Це дорівнює восьми річним бюджетам країни.

Корупційний скандал під музику: НАБУ опублікувало плейлист з "плівок Міндіча"

Протягом кількох днів не стихає корупційний скандал стосовно "плівок Міндіча". Він сколихнув всю Україну, адже це – одна із наймасштабніших схем, яку вдавалось викрити українським посадовцям.

Вони опублікували записи, де велись переговори між фігурантами справи. Там також чути уривки деяких пісень, тож НАБУ поділились і ними.

