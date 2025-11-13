У китайському або ж східному гороскопі є 12-річний цикл. Яким чином з'явився порядок звірів у ньому – розповість 24 Канал з посиланням на портал ChineseNewYear.

Яким чином визначали порядок звірів?

За китайським гороскопом, 2026 рік буде сьомим роком 12-річного циклу, а символом цього року є Червоний Вогняний Кінь. Він прийде на заміну Зеленій Дерев'яній Змії.

Та чи думали ви про те, чому саме такий порядок? Цикл китайського гороскопу починається зі Щура, далі ідуть Бик, Тигр, Кролик, Дракон, Змія, Кінь, Коза, Мавпа, Півень, Собака і Свиня.

У Китаї існує легенда про перегони, які організував Нефритовий Імператор. Саме за результатами цих перегонів і був визначений порядок тварин у календарі. На цих перегонах хитра Змія обігнала Коня – вона обвилася навколо його копита і таким чином вона фінішувала раніше. Тому Змія – шоста у циклі, а Кінь – сьомий.



Вогняний Кінь – символ 2026 року / Фото з відкритих джерел

Як пише портал Tovima, легенда оповідає, що на перегонах треба було переплисти річку. Щур став переможцем перегонів з двох причин. Спершу він не розбудив Кота, який теж мав брати участь у перегонах, тому він залишився за бортом. А потім на самих перегонах він стрибнув на голову Бика і таким чином опинився на фініші першим.

Якщо ж у вас також питання, як Дракон програв перегони, то відповідь у легенді є. Він вирішив допомагати іншим звірям і таким чином поступився Щуру, Бику, Тигрові й Кролику.

Коза, Мавпа і Півень перепливали річку разом. Собака ж фінішував передостаннім, бо почав гратися у воді, а ось Свиня посеред змагань заснула.

Коли настане рік Коня?