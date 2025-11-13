В китайском или восточном гороскопе есть 12-летний цикл. Каким образом появился порядок зверей в нем – расскажет 24 Канал со ссылкой на портал ChineseNewYear.

Каким образом определяли порядок зверей?

По китайскому гороскопу, 2026 год будет седьмым годом 12-летнего цикла, а символом этого года является Красная Огненная Лошадь. Он придет на замену Зеленой Деревянной Змеи.

Но думали ли вы о том, почему именно такой порядок? Цикл китайского гороскопа начинается с Крысы, далее идут Бык, Тигр, Кролик, Дракон, Змея, Лошадь, Коза, Обезьяна, Петух, Собака и Свинья.

В Китае существует легенда о гонках, которые организовал Нефритовый Император. Именно по результатам этих гонок и был определен порядок животных в календаре. На этой гонке хитрая Змея обогнала Лошадь – она обвилась вокруг его копыта и таким образом она финишировала раньше. Поэтому Змея – шестая в цикле, а Конь – седьмой.



Огненная Лошадь – символ 2026 года / Фото из открытых источников

Как пишет портал Tovima, легенда повествует, что на гонках надо было переплыть реку. Крыса стала победителем гонки по двум причинам. Сначала он не разбудил Кота, который тоже должен был участвовать в гонке, поэтому он остался за бортом. А потом на самой гонке он прыгнул на голову Быка и таким образом оказался на финише первым.

Если же у вас также вопрос, как Дракон проиграл гонки, то ответ в легенде есть. Он решил помогать другим зверям и таким образом уступил Крысе, Быку, Тигру и Кролику.

Коза, Обезьяна и Петух переплывали реку вместе. Собака же финишировала предпоследней, потому что начала играть в воде, а вот Свинья посреди соревнований уснула.

Когда наступит год Лошади?